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17:38 (мск), источник: Playboy

Мэр французской деревни раздает жителям виагру

Мэр деревни Монтро центрального округа Франции по имени Жан Дебузи решил бороться с низкой рождаемостью, бесплатно раздавая таблетки виагры. Он издал указ, в котором говорится, что он «поддерживает распространение маленьких синих таблеточек» среди жителей деревни. Об этом пишет французское сайт Local.

Источник: PublicDomainPictures/СС0

Сейчас в Монтро проживают около 650 человек. Беспокойство у Дебузи вызвало то, что в населенном пункте крайне мало детей. «Деревня без детей — это деревня, которая умирает», — говорит он.

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Теперь виагру будут выдавать парам в возрасте от 18 до 40 лет. Власти хотят сохранить школу в Монтро и в соседней деревне, в которой тоже не хватает учеников. Власти также намерены выплачивать бонусы семьям, у которых родился ребенок.

Сайт Local также отмечает, что с юридической точки зрения указ Дебузи спорный, поскольку виагру можно получить только по рецепту. Мэр признался, что у него лично нет таких таблеток, но если появятся желающие, то он всегда готов «пополнить запасы». Он добавил, что цель его указа состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблемам деревни.

Однако в день, когда был издан указ, ни один из жителей Монтро не обратился к мэру за помощью.

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