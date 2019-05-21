Мэр французской деревни раздает жителям виагру

Сейчас в Монтро проживают около 650 человек. Беспокойство у Дебузи вызвало то, что в населенном пункте крайне мало детей. «Деревня без детей — это деревня, которая умирает», — говорит он.
Теперь виагру будут выдавать парам в возрасте от 18 до 40 лет. Власти хотят сохранить школу в Монтро и в соседней деревне, в которой тоже не хватает учеников. Власти также намерены выплачивать бонусы семьям, у которых родился ребенок.
Сайт Local также отмечает, что с юридической точки зрения указ Дебузи спорный, поскольку виагру можно получить только по рецепту. Мэр признался, что у него лично нет таких таблеток, но если появятся желающие, то он всегда готов «пополнить запасы». Он добавил, что цель его указа состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблемам деревни.
Однако в день, когда был издан указ, ни один из жителей Монтро не обратился к мэру за помощью.