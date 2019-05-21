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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Строители в Китае откопали древнюю стену толщиной 12 метров

Ее построили еще при династии Тан.

Источник: sc.gov.cn

В городе Чэнду на юго-западе Китая обнаружили древнюю городскую стену, возведенную еще при династии Тан (618−907 годы), сообщает информагентсво Синьхуа.

По данным Института культурного наследия и археологии Чэнду, открытие сделано во время строительных работ в центре города.

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Кирпичная стена растянулась с востока на запад примерно на 170 метров. Часть сооружения высотой около 1,5 метров и толщиной до 12 метров была построена при династии Тан, но позже подвергалась реконструкции: сперва во времена династии Мин (1368−1644), а затем — династии Цин (1644−1911).

Ответственный за археологические раскопки эксперт Цзян Тао предполагает, что оборонительное сооружение построили по приказу известного генерала Гао Пяня, жившего в IX веке.

По словам Цзяна, древняя стена имеет большое значение для изучения городского строительства и социально-экономической структуры в древние времена.

Чэнду был богатым городом и славился производством парчи. Он становился столицей нескольких царств, пока не пострадал в результате разрушительных войн в XVII веке. В наше время это крупный центр экономики, торговли и финансов.

Анна Лысенко

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