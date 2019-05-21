17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Строители в Китае откопали древнюю стену толщиной 12 метров
Ее построили еще при династии Тан.
В городе Чэнду на
По данным Института культурного наследия и археологии Чэнду, открытие сделано во время строительных работ в центре города.
Кирпичная стена растянулась с востока на запад примерно на 170 метров. Часть сооружения высотой около 1,5 метров и толщиной до 12 метров была построена при династии Тан, но позже подвергалась реконструкции: сперва во времена династии Мин (1368−1644), а затем — династии Цин (1644−1911).
Ответственный за археологические раскопки эксперт Цзян Тао предполагает, что оборонительное сооружение построили по приказу известного генерала Гао Пяня, жившего в IX веке.
По словам Цзяна, древняя стена имеет большое значение для изучения городского строительства и
Чэнду был богатым городом и славился производством парчи. Он становился столицей нескольких царств, пока не пострадал в результате разрушительных войн в XVII веке. В наше время это крупный центр экономики, торговли и финансов.
Анна Лысенко
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