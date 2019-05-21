Крымский отдых признали небезопасным

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В семи из десяти крымских объектов санаторно-курортного комплекса в ходе проверок были выявлены нарушения антитеррористической безопасности, заявил полпред президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов. По словам крымских депутатов и предпринимателей, ситуация на самом деле не является столь удручающей — просто не все объекты успели привести в соответствие с российскими требованиями безопасности, которые жестче украинских.
Состояние санаторно-курортного комплекса и общественных мест в Крыму с точки зрения антитеррористической и противопожарной безопасности остается неудовлетворительным. Об этом заявил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на совещании в Ялте. «Причинами являются формальный подход руководителей к вышеуказанной работе, дефицит финансирования собственниками, в том числе Министерством экономического развития и Министерством здравоохранения Республики Крым, а также недостаток квалифицированных специалистов в сфере противодиверсионной защищенности», — цитирует Владимира Устинова ТАСС. По его словам, в ходе проверок в 2018—2019 годах обнаружилось, что более чем в 70% учреждений документация не соответствует требованиям законодательства в сфере антитеррористической защищенности.
Во многих здравницах отсутствуют металлодетекторы, ограждения, системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией.
Председатель комитета госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал «Ъ», что требования антитеррористической и противопожарной безопасности на Украине и в РФ сильно отличаются. По его словам, работа над переходом объектов размещения на новые стандарты идет все пять лет после присоединения полуострова к России.
Так, например, в прошлом году в Республике Крым работали лишь 54 (всего их около 70) детских лагеря, из-за того, что остальные не выполнили требований по антитеррористическим мероприятиям. «В РФ очень жесткие и четкие требования по антитеррористической безопасности. Это обязательные требования, которые все должны выполнять. Те объекты, которые их не выполняют, не работают», — сказал Алексей Черняк. По его словам, безопасность туристов — это «задача номер один».
Координатор проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя» Елена Юрченко сказала «Ъ», что «ситуация не столь удручающая».
По ее словам, большинство крымских санаториев (объектов, в которых предоставляют в том числе лечение) находятся в госсобственности. Почти все они были построены при СССР, когда, по мнению госпожи Юрченко, нарушить требования безопасности было «практически невозможно».
«Возможно, они частично устарели и не обновлены. Возможно, там действительно нужно обновить гидранты или еще что-то», — предположила Елена Юрченко. Большинство из них, по ее словам, были переданы федеральным ведомствам, которые вложили в их развитие «большие средства». Вместе с тем современные отели и гостевые дома «действительно имеют проблемы с безопасностью». Многие из них строилось «без соблюдения определенных норм». Заявление господина Устинова Елена Юрченко назвала «очень резким» и предположила, что оно может повлиять на успешность курортного сезона в Крыму.
Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко сообщила «Ъ», что в малых отелях обязательная установка систем противопожарной безопасности и видеокамер законом не требуется.
Однако «во многих объектах» владельцы устанавливают такие системы самостоятельно. В санаториях и здравницах, в которых ей доводилось бывать, проблем с соблюдением требований безопасности не было.
«Это (заявление Владимира Устинова.— “Ъ”) еще один небольшой толчок: пересмотреть каждому крупному объекту размещения, все ли у него в порядке, все ли работает, все ли готово к сезону. Это само по себе неплохо», — считает Наталья Пархоменко.
Также на заседании Совбеза в Ялте его секретарь Николай Патрушев потребовал от крымских властей принять меры для предотвращения случаев заноса на территорию полуострова «массовых заболеваний из Украины». Он напомнил, что в соседнем государстве были выявлены случаи холеры, кори и заражения животных африканской чумой. Кроме того, господин Патрушев сообщил, что за год в Крыму предотвратили деятельность трех террористических ячеек: запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», украинской диверсионно-разведывательной группы и шести сторонников «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Всего было возбуждено 62 уголовных дела, 20 человек были осуждены. 350 иностранцам запретили въезд на полуостров, а в местах «компактного проживания мигрантов» был задержан 121 человек, причастный к террористической и экстремистской деятельности.
Вадим Никифоров, Симферополь