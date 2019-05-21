19:22 (мск), источник: Чердак
Перелетные дятлы стали жертвами акул в Мексиканском заливе
Опознать полупереваренных птиц позволил анализ ДНК.
Тигровая акула (Galeocerdo cuvier) — одна из самых распространенных на Земле акул. Она известна крайне разнообразным рационом. Тигровые акулы могут поедать не только рыб и морских млекопитающих, но и вообще всю органику нерастительного происхождения, причем в категорию «органики» попадают даже несъедобные предметы. В желудках тигровых акул находили очень многое — от головы и передних конечностей крокодила до гвоздей и автомобильных номерных знаков.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Ecology, изучали тигровых акул в Мексиканском заливе вблизи побережья США. Ученые сфокусировались на молодых особях, использовав щадящий метод работы: вместо того, чтобы убивать их, биологи промывали рыбам желудок и затем отпускали.
Всего в руки ученым попались 105 акул. В желудках 41 из них исследователи нашли полупереваренные птичьи останки.
По словам одного из ученых, ранее случалось, что акулы нападали на птенцов альбатросов, которые учились летать у побережья Гавайских островов. Поэтому само наличие перьев в утробе акул вполне можно было предсказать.
Но когда биологи провели анализ ДНК, результат оказался обескураживающим: они не нашли ни одной морской птицы, все останки принадлежали видам, обитающим на суше.
Причем на вопрос «как именно дятел мог оказаться в желудке акулы посреди Мексиканского залива?» у биологов уже есть ответ. Птицы, обитающие на суше, в межсезонье пролетают над морем, при этом ослабевшие особи падают в воду, где и становятся жертвами хищных рыб.
Дятлы в массе своей не совершают перелетов на зиму, однако отдельные виды, включая живущих в Северной Америке, мигрируют в более теплые края вместе с другими птицами. Исследователи подчеркивают, что их работа поможет скорее акулам, нежели птицам. Рыбы пожирают уже упавших в воду особей и не влияют на их численность. Однако на фоне сокращающейся популяции этих рыб чем лучше ученые будут понимать, чем питается молодь тигровой акулы, тем вероятнее они будут принимать более эффективные меры по охране природы.
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