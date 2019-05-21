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19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чайка пыталась украсть хлеб прямо из магазина (видео)

Но ее хитрый план провалился в последний момент.

19-летний Джош Бинкс из графства Норт-Йоркшир на севере Англии снял на видео забавное и почти идеальное преступление. Молодой человек заехал за своей мамой в местный продуктовый магазин, где заметил чайку, уверенно стаскивавшую с нижней полки пакет с хлебом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свою добычу птица почти успела дотащить до выхода, пока в дело не вмешался продавец, который отпугнул чайку и отобрал у нее хлеб. Коварный план с треском провалился, и птица была вынуждена улететь на поиски другого обеда.

Екатерина Гура

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