19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чайка пыталась украсть хлеб прямо из магазина (видео)
Но ее хитрый план провалился в последний момент.
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Но ее хитрый план провалился в последний момент.
19-летний Джош Бинкс из графства
Свою добычу птица почти успела дотащить до выхода, пока в дело не вмешался продавец, который отпугнул чайку и отобрал у нее хлеб. Коварный план с треском провалился, и птица была вынуждена улететь на поиски другого обеда.
Екатерина Гура
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