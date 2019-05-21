Топ ценников pic.twitter.com/ibwJwQlWZ9— Тимур Легендарный [Обманщик] (@SashaSon9) May 18, 2019
20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка решила избавиться от старой одежды с помощью забавных ценников
Распродажа, судя по всему, удалась.
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Распродажа, судя по всему, удалась.
Пользователь Twitter из Воронежа с ником «Тимур легендарный [обманщик]» в конце мая опубликовала забавное фото с ценниками и описаниями одежды, которую продавала на гаражной распродаже ее подруга Дарья Виноградова (Доша).
Топ ценников pic.twitter.com/ibwJwQlWZ9— Тимур Легендарный [Обманщик] (@SashaSon9) May 18, 2019
Каждая вещь содержала многозначительное название, веселое описание и условную цену. Всего на продажу девушка принесла более двух десятков предметов одежды. Чуть позже в Twitter она выложила полный список необычных ценников.
Спасибо за лукасы, пасаны, вот полный список ценников, хотя почти все забрали (ведь я такая смешная и оригинальная здравствуйте спасибо всего хорошего) pic.twitter.com/h5EvGnz72w— Доша (@SangatsuD) May 18, 2019
Девушка призналась, что в основном вещи были подарены или куплены для нее родственниками, так что их она практически не носила. По словам Дарьи, многие покупали вещи исключительно
Екатерина Гура
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