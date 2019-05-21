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20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка решила избавиться от старой одежды с помощью забавных ценников

Распродажа, судя по всему, удалась.

Пользователь Twitter из Воронежа с ником «Тимур легендарный [обманщик]» в конце мая опубликовала забавное фото с ценниками и описаниями одежды, которую продавала на гаражной распродаже ее подруга Дарья Виноградова (Доша).

Каждая вещь содержала многозначительное название, веселое описание и условную цену. Всего на продажу девушка принесла более двух десятков предметов одежды. Чуть позже в Twitter она выложила полный список необычных ценников.

Девушка призналась, что в основном вещи были подарены или куплены для нее родственниками, так что их она практически не носила. По словам Дарьи, многие покупали вещи исключительно из-за их названия.

Екатерина Гура

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