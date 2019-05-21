22:40 (мск), источник: Газета.Ру
Рестораны Джейми Оливера оказались на грани финансового краха
Знаменитый британский
К компании KPMG переходит руководство холдингом, включающим в себя 22 итальянских
В эксплуатации останутся только три магазина в аэропорту Гатвик, включая закусочную Jamie’s Diner — новый владелец будет искать покупателя.
Я глубоко опечален этим исходом и хотел бы поблагодарить весь персонал и наших поставщиков, которые вкладывали свои сердца и души в этот бизнес более десяти лет. Я понимаю, насколько это сложно для всех, кого это коснулось.
«Я также хотел бы поблагодарить всех гостей, которые ходили к нам и поддерживали нас в течение этого времени. Мне было очень приятно обслуживать вас», — цитирует Джейми Оливера Guardian.
Он добавил, что с самого начала его целью было открыть итальянский ресторан, блюда которого обходили бы по качеству другие лондонские заведения. «Мы запустили Jamie’s Italian в 2008 году с намерением обойти другие рестораны средиземноморской кухни в среднем ценовом сегменте британского рынка, предлагая отличную стоимость и гораздо более качественные ингредиенты, лучшие в своей категории стандарты мяса и удивительную команду, которой я передал свою страсть к великолепной еде и сервису. Именно это мы и сделали», — рассказал
Реформа ресторанного бизнеса Джейми Оливера не затронула 61 зарубежное заведение
Директоры Jamie Oliver Restaurant Group неустанно работали над тем, чтобы стабилизировать бизнес на фоне растущих затрат и хрупкого доверия потребителей. Однако новые источники инвестиций не оправдали себя, и команде пришлось принять такое невероятно сложное решение.
«К сожалению,
Признаки того, что ресторанная империя Джейми Оливера находится на грани распада, появились в 2017 году, когда холдинг потерпел убытки в 20 млн фунтов стерлингов. Это привело к тому, что в феврале 2018-го ему пришлось закрыть несколько заведений.
Уже тогда сеть его итальянских заведений Jamie’s Italian была на грани банкротства, однако ее спасло то, что в последний момент — в августе 2018-го звездный шеф влил в нее 13 млн фунтов стерлингов из собственных средств.
«У нас просто закончились деньги, — объяснял он изданию Financial Times. — Мы не ожидали этого. Это просто ненормально в любом бизнесе. У вас есть ежеквартальные встречи. У вас есть встречи совета директоров. Предполагается, что люди управляют такими вещами».
Те 13 млн фунтов стерлингов, которые Джейми Оливер влил в свою сеть Jamie’s Italian в прошлом году — часть его состояния, заработанного на съемках в телепередачах, публикации кулинарных книг и других видов деятельности, благодаря которым к 2017 году он стал обладателем 150 млн фунтов стерлингов. Однако сеть итальянских ресторанов оказалась полностью в долгах — их сумма на начало 2018-го составила 71,5 млн фунтов.
Вливания собственных средств не помогли. Несколькими месяцами позже Оливер продолжал бороться с признаком банкротства и пытаться понять, как такое могло случиться. «Я честно не понимаю, — говорил он о причинах произошедшего. — Мы до сих пор пытаемся разобраться, но,