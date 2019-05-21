Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Где у Зеленского нашли недвижимость?
Арашуковы пожаловались на жизнь в СИЗО У сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова накопилось немало претензий к московскому СИЗО
Крымские татары ответили Зеленскому, собравшемуся спасать их
«Почти вдова»: жена о диагнозе Газманова
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Подорожание бензина: АЗС предупредили о плохом сценарии
У инспекторов ГИБДД будет новая форма
«Львица, ведьма, нимфа»: фанаты восхищаются дочкой Литвиновой
Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала себе синяки
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой
Кристина Орбакайте опубликовала архивное видео с детьми
Подмосковные поселки опустели
За дачниками начнут следить с помощью дронов
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
22:40 (мск), источник: Газета.Ру

Рестораны Джейми Оливера оказались на грани финансового краха

Знаменитый британский шеф-повар Джейми Оливер лишается сети своих итальянских ресторанов: находящаяся на грани банкротства сеть Jamie’s Italian переходит под внешнее управление. Под угрозой закрытия — 22 из 25 ресторанов сети, работы лишатся около 1000 человек. «Газета.Ru» — о том, как звездный ресторатор боролся за свою сеть, но проиграл.

Источник: AFP 2019

К компании KPMG переходит руководство холдингом, включающим в себя 22 итальянских магазина-ресторана Jamie’s Italian, лондонские закусочные Fifteen — первую в сети, открытую в 2002 году, — и Barbecoa, а также Jamie’s Diner в аэропорту «Гатвик». Об этом стало известно во вторник, 21 мая.

В эксплуатации останутся только три магазина в аэропорту Гатвик, включая закусочную Jamie’s Diner — новый владелец будет искать покупателя.

Я глубоко опечален этим исходом и хотел бы поблагодарить весь персонал и наших поставщиков, которые вкладывали свои сердца и души в этот бизнес более десяти лет. Я понимаю, насколько это сложно для всех, кого это коснулось.
Джейми Оливер
шеф-повар (цитата по Guardian)

«Я также хотел бы поблагодарить всех гостей, которые ходили к нам и поддерживали нас в течение этого времени. Мне было очень приятно обслуживать вас», — цитирует Джейми Оливера Guardian.

Читайте также
Как повар Джейми Оливер поймал грабителя

Он добавил, что с самого начала его целью было открыть итальянский ресторан, блюда которого обходили бы по качеству другие лондонские заведения. «Мы запустили Jamie’s Italian в 2008 году с намерением обойти другие рестораны средиземноморской кухни в среднем ценовом сегменте британского рынка, предлагая отличную стоимость и гораздо более качественные ингредиенты, лучшие в своей категории стандарты мяса и удивительную команду, которой я передал свою страсть к великолепной еде и сервису. Именно это мы и сделали», — рассказал шеф-повар.

Реформа ресторанного бизнеса Джейми Оливера не затронула 61 зарубежное заведение шеф-повара, а также 25 итальянских магазинов-закусочных и 15 заведений в Корнуолле, открытых по франшизе.

Уилл Райт, партнер и соруководитель KPMG, объяснил такое решение компании: оно связано с тем, что сейчас конкурентная среда в сфере заведений в формате быстрого перекуса «жестче, чем я когда-либо видел».

Директоры Jamie Oliver Restaurant Group неустанно работали над тем, чтобы стабилизировать бизнес на фоне растущих затрат и хрупкого доверия потребителей. Однако новые источники инвестиций не оправдали себя, и команде пришлось принять такое невероятно сложное решение.

Источник: AFP 2019

«К сожалению, из-за нехватки средств для ведения бизнесом в компании все рестораны, кроме заведений в аэропорту “Гатвика”, теперь закрыты. В ближайшие часы и дни мы отдаем приоритет работе с теми сотрудниками, которые лишились места работы, предоставляя им любую поддержку и помощь, в которой они могут нуждаться», — добавил Райт.

Читайте также
Турецкий повар прославился в Сети благодаря своим гигантским блюдам и улыбке

Признаки того, что ресторанная империя Джейми Оливера находится на грани распада, появились в 2017 году, когда холдинг потерпел убытки в 20 млн фунтов стерлингов. Это привело к тому, что в феврале 2018-го ему пришлось закрыть несколько заведений.

Уже тогда сеть его итальянских заведений Jamie’s Italian была на грани банкротства, однако ее спасло то, что в последний момент — в августе 2018-го звездный шеф влил в нее 13 млн фунтов стерлингов из собственных средств.

Тогда Джейми Оливер начал говорить, что не понимает, каким образом все стало стремительно рушиться.

«У нас просто закончились деньги, — объяснял он изданию Financial Times. — Мы не ожидали этого. Это просто ненормально в любом бизнесе. У вас есть ежеквартальные встречи. У вас есть встречи совета директоров. Предполагается, что люди управляют такими вещами».

Источник: AP 2019

Те 13 млн фунтов стерлингов, которые Джейми Оливер влил в свою сеть Jamie’s Italian в прошлом году — часть его состояния, заработанного на съемках в телепередачах, публикации кулинарных книг и других видов деятельности, благодаря которым к 2017 году он стал обладателем 150 млн фунтов стерлингов. Однако сеть итальянских ресторанов оказалась полностью в долгах — их сумма на начало 2018-го составила 71,5 млн фунтов.

Читайте также
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа

Вливания собственных средств не помогли. Несколькими месяцами позже Оливер продолжал бороться с признаком банкротства и пытаться понять, как такое могло случиться. «Я честно не понимаю, — говорил он о причинах произошедшего. — Мы до сих пор пытаемся разобраться, но, по-моему, высшее руководство имело дело с тем, что можно назвать идеальным штормом — аренда, налоги, упадок на рынке, цены на продукты, Brexit, рост минимальной заработной платы. Происходило много чего».

Медиа-бизнес Джейми Оливера — он производит кулинарные передачи и издает книги по кулинарии — продолжает процветать. Однако этого нельзя сказать о другом источнике его дохода. Компания, производящая кухонную утварь, которой Джейми Оливер владеет совместно с другими инвесторами, также, по данным Guardian, терпит убытки.

 Кто виноват в провале России на «Евровидении»
Сюрприз от «Газпрома»: о чем не знает Зеленский
США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400
Зеленский назначил главу президентской администрации
У российских полицейских упал уровень жизни
Правительство предупредили о новом скачке цен на бензин
Археологи совершили удивительную находку в шахте индейцев майя
Отдых в Крыму признали небезопасным
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Представлен флагман Honor с лучшей камерой и классной ценой Главный конкурент Xiaomi Mi 9?
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
Подорожание бензина: нас предупредили об ужасном сценарии О новом витке подорожания топлива предупредил Независимый топливный союз (НТС). По его данным, за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой Они всю жизнь искали друг друга, а их встрече помог анализ ДНК
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь