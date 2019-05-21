Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Пять культовых предметов советского быта из 80-х
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Крымские татары ответили Зеленскому, собравшемуся спасать их
«Почти вдова»: жена о диагнозе Газманова
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Подорожание бензина: АЗС предупредили о плохом сценарии
У инспекторов ГИБДД будет новая форма
Ирина Безрукова стала звездой «ангельской» фотосессии
Болдуин с женой и Холмс с мамой пришли на гала-вечер в Нью-Йорке
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой
Кристина Орбакайте опубликовала архивное видео с детьми
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
Москвичи назвали самое страшное соседство
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
34В Москве прошел Парад Победы
21 мая, источник: Lenta.Ru

Коммунальщики нашли экстремальный способ отключения газа должникам

Сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Владимир» совместно со службой судебных приставов провели масштабный рейд по взысканию долгов за газ с жителей многоквартирных домов в регионе. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе рейда коммунальщики опробовали необычный способ проникновения в жилище должника. По сообщению газовиков, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Герцена во Владимире.

Один из местных жителей не платил за газ в течение нескольких лет, игнорируя обращения коммунальщиков.

Суд обязал мужчину предоставить газовикам доступ в квартиру для перекрытия газоснабжения, но неплательщик проигнорировал это решение.

Он не открывал дверь и никак не реагировал на звонки. В результате коммунальщики решили воспользоваться помощью сотрудников полиции и МЧС региона.

Читайте также
На чиновников — больше чем на ЖКХ: расходы в Хакасии возмутили полпреда

«Дверь мужчина по привычке не открыл, но было понятно, что он находится дома, — квартира была заперта изнутри, и ключ торчал в замочной скважине», — говорится в сообщении компании. Доступ в квартиру обеспечили пожарные: проникнув по приставной лестнице в окно, они открыли входную дверь изнутри, впустив газовиков и приставов. Неплательщику перекрыли доступ к газоснабжению, отключив плиту и водонагреватель.

В 2018 году одна из управляющих компаний Иркутска провела акцию «Туалет для должников», чтобы простимулировать неплательщиков к возврату долгов. Коммунальщики устанавливали во дворах домов, где живут должники, кабинку деревянного туалета, напоминая таким образом о возможном перекрытии канализации. Ранее их коллеги из Самары стали размещать во дворах трехтонную конструкцию с надписью «Здесь живет должник».

 Порошенко: это был самый обидный провал за годы моего президентства
Истории женщин, связавших судьбу с киллерами и ворами в законе
Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира
Зеленский назначил главу президентской администрации
У российских полицейских упал уровень жизни
Правительство предупредили о новом скачке цен на бензин
Десятки ресторанов Джейми Оливера оказались на грани закрытия
Отдых в Крыму признали небезопасным
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Представлен флагман Honor с лучшей камерой и классной ценой Главный конкурент Xiaomi Mi 9?
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
Подорожание бензина: нас предупредили об ужасном сценарии О новом витке подорожания топлива предупредил Независимый топливный союз (НТС). По его данным, за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Популярные темы на «Детях»
Канны - 2019. Продолжение 709
Две жизни и одна смерть императрицы Сисси 645
Поэтический конкурс № 11 (Баллада). Голосование 487
Обидно, что промолчала, но как не промолчать не знаю. 262
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь