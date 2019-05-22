10:07 (мск), источник: Аргументы и факты
Убить Холмса. Почему Конан Дойл возненавидел Шерлока?
«Воскресить» Холмса, заботливо отправленного автором в Рейхенбахский водопад, согласно легенде, просила сама королева.
«Мне тошно от одного его имени!», — в сердцах кричал знаменитый писатель, со дня рождения которого 22 мая исполняется 160 лет. Как ни странно, подобной «чести» удостоился тот, кто прославил на весь мир бывшего доктора, ставшего мастером слова — сыщик Шерлок Холмс.
А ведь начиналось всё с того, что молодой врач Артур Конан Дойл рьяно мечтал открыть докторскую практику. Мистер Дойл был бакалавром медицины, но это звание не добавляло ему ни единого цента. В съемное жилье, где доктор устроил кабинет, пациенты не рвались. Мистер Дойл отчаянно нуждался в деньгах.
В свободное от приема пациентов время, коего было хоть отбавляй,
Перечитав первый рассказ «Этюд в багровых тонах», Конан Дойл
«Оперившись» и поправив пошатнувшийся быт, мистер Дойл решил, что он уже вырос из коротких штанишек бульварного чтива, коим всегда считал собственные рассказы о сыщике с Бейкер стрит, а его произведения на историческую тему достойны славы гораздо большей, нежели снискал
В 1891 году Конан Дойл задумал страшное. О чем в строжайшей секретности сообщил своей матери в письме: «Я хочу убить Холмса … извести его навсегда. Он забирает мой разум из лучших вещей». Мама была в шоке от такой кровожадности сына и парировала ему: «Нет-нет! Ты не должен так поступать!».
И вот в 1893 году уже маститый автор вместе с супругой, решив отдохнуть от суеты, отправился в швейцарские Альпы. Известно, что там он посетил местную достопримечательность — Рейхенбахский водопад.
Вернувшись домой, писатель сел за рабочий стол. Вскоре был готов новый рассказ — «Последнее дело Холмса», в котором великий сыщик вместе с профессором Мориарти исчезают в пучине бурлящего Рейхенбахского водопада.
А дальше? Дальше все замерли в ожидании. Многие верили, что Холмс жив, что автор корпит над новым рассказом, и он
Поняв, что их надежды не оправдались, читатели перешли к активным действиям.
Конан Дойл не собирался реагировать на эти выпады. Чтобы развеяться (а заодно скрыться из поля зрения издателей, которые, потрясая полными негодования письмами и телеграммами читателей, требовали от писателя продолжения), он отправился на
Дойл пытался отделаться рассказом о прошлой жизни сыщика, выпустив в свет «Собаку Баскервилей». Но публика продолжала требовать новых подвигов Шерлока Холмса. А попытка избавиться от надоевших ему опусов о сыщике бегством на очередной фронт — на сей раз Первой мировой — успехом не увенчалась: его заявление было отклонено правительством. А неплохие деньги, что принесли ему рассказы о Холмсе, потихоньку заканчивались.
Всего Конан Дойл создал 56 рассказов и 4 повести с участием знаменитого сыщика. Последнее произведение вышло в 1927 году, а спустя три года не стало самого автора.
Но и тут Шерлок Холмс оказался живее всех живых. По статистике, этот персонаж — один из самых популярных на планете и по сей день. Он продолжает жить в художественных фильмах, ему поставлен не один памятник, в том числе и в Москве, вымышленный человек даже стал почетным членом Королевского общества химии и благодаря ему Артур Конан Дойл до сих пор считается одним из самых читаемых авторов на планете. Может, зря он так недооценивал Холмса?