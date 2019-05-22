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10:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Убить Холмса. Почему Конан Дойл возненавидел Шерлока?

«Воскресить» Холмса, заботливо отправленного автором в Рейхенбахский водопад, согласно легенде, просила сама королева.

Шерлок Холмс и профессор Мориарти на водопаде Рейхенбах. Иллюстрация Сидни Пейджета к рассказу «Последняя проблема », появившаяся в журнале «Стрэнд» в декабре 1893 года.

«Мне тошно от одного его имени!», — в сердцах кричал знаменитый писатель, со дня рождения которого 22 мая исполняется 160 лет. Как ни странно, подобной «чести» удостоился тот, кто прославил на весь мир бывшего доктора, ставшего мастером слова — сыщик Шерлок Холмс. Да-да, Конан Дойл ненавидел свое «детище» всеми фибрами души. Но за что?

Помог заработать

А ведь начиналось всё с того, что молодой врач Артур Конан Дойл рьяно мечтал открыть докторскую практику. Мистер Дойл был бакалавром медицины, но это звание не добавляло ему ни единого цента. В съемное жилье, где доктор устроил кабинет, пациенты не рвались. Мистер Дойл отчаянно нуждался в деньгах.

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В свободное от приема пациентов время, коего было хоть отбавляй, врач-неудачник упражнялся в словесных экзерсисах. В результате из таких занятий родился успешный сыщик, владеющий дедуктивным методом — мистер Шерлок Холмс. Кстати, имя для своего персонажа автор взял у знакомого коллеги, который был более успешным врачом, нежели он сам.

Перечитав первый рассказ «Этюд в багровых тонах», Конан Дойл подумал-подумал, да и отправил его в издательство. Вскоре он получил ответ с похвалой и просьбой прислать продолжение. Так успешный сыщик Шерлок Холмс помог не сильно востребованному врачу Конан Дойлу подзаработать неплохие деньги.

«Оперившись» и поправив пошатнувшийся быт, мистер Дойл решил, что он уже вырос из коротких штанишек бульварного чтива, коим всегда считал собственные рассказы о сыщике с Бейкер стрит, а его произведения на историческую тему достойны славы гораздо большей, нежели снискал какой-то там Шерлок Холмс.

Но читатели были в корне не согласны с автором. Они просили все больше и больше рассказов о Холмсе, а читать хоть и талантливые, но не такие лихо закрученные исторические сюжеты люди не очень стремились. Это не просто злило Конан Дойла. Это приводило его в ярость.

Пришлось воскресить

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В 1891 году Конан Дойл задумал страшное. О чем в строжайшей секретности сообщил своей матери в письме: «Я хочу убить Холмса … извести его навсегда. Он забирает мой разум из лучших вещей». Мама была в шоке от такой кровожадности сына и парировала ему: «Нет-нет! Ты не должен так поступать!».

И вот в 1893 году уже маститый автор вместе с супругой, решив отдохнуть от суеты, отправился в швейцарские Альпы. Известно, что там он посетил местную достопримечательность — Рейхенбахский водопад.

Вернувшись домой, писатель сел за рабочий стол. Вскоре был готов новый рассказ — «Последнее дело Холмса», в котором великий сыщик вместе с профессором Мориарти исчезают в пучине бурлящего Рейхенбахского водопада.

А дальше? Дальше все замерли в ожидании. Многие верили, что Холмс жив, что автор корпит над новым рассказом, и он вот-вот выйдет в печать.

Не тут-то было. Дойл решил, что навсегда отделался от назойливого сыщика, поэтому с радостью отдавал все свои силы серьезным произведениям.

Поняв, что их надежды не оправдались, читатели перешли к активным действиям. Кто-то отказался от подписки на журнал, в котором публиковался писатель — таких принципиальных оказалось около двадцати тысяч человек. Кто-то встал в пикет возле редакции с плакатами: «Даешь Холмса!», кто-то надел на рукав траурную повязку, скорбя о «безвременно погибшем» детективе. А кто-то угрожал самому автору расправой, если он не вернет сыщику жизнь.

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Конан Дойл не собирался реагировать на эти выпады. Чтобы развеяться (а заодно скрыться из поля зрения издателей, которые, потрясая полными негодования письмами и телеграммами читателей, требовали от писателя продолжения), он отправился на Англо-бурскую войну. Но существует легенда, согласно которой однажды ему на квартиру передали письмо с гербовой печатью. Писала (если это, конечно, правда) сама королева Виктория. Она, якобы, спрашивала писателя, когда же он все-таки порадует читателя и конкретно одну очень высокопоставленную читательницу и покажет всем, как именно Холмс спасся из Рейхенбахского водопада.

Дойл пытался отделаться рассказом о прошлой жизни сыщика, выпустив в свет «Собаку Баскервилей». Но публика продолжала требовать новых подвигов Шерлока Холмса. А попытка избавиться от надоевших ему опусов о сыщике бегством на очередной фронт — на сей раз Первой мировой — успехом не увенчалась: его заявление было отклонено правительством. А неплохие деньги, что принесли ему рассказы о Холмсе, потихоньку заканчивались.

И тут очень удачно один из журналов предложил Конан Дойлу 45 тысяч долларов (большие по тем временам деньги) за 13 рассказов о Шерлоке. Пришлось согласиться.

Всего Конан Дойл создал 56 рассказов и 4 повести с участием знаменитого сыщика. Последнее произведение вышло в 1927 году, а спустя три года не стало самого автора.

Но и тут Шерлок Холмс оказался живее всех живых. По статистике, этот персонаж — один из самых популярных на планете и по сей день. Он продолжает жить в художественных фильмах, ему поставлен не один памятник, в том числе и в Москве, вымышленный человек даже стал почетным членом Королевского общества химии и благодаря ему Артур Конан Дойл до сих пор считается одним из самых читаемых авторов на планете. Может, зря он так недооценивал Холмса?

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