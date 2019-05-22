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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор объяснил, можно ли ходить в бассейн в раздельном купальнике

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские санитарно-эпидемиологические правила и нормативы о бассейнах разрешают женщинам купаться в раздельном купальнике, а не только в слитном, однако администрация бассейна вправе устанавливать внутренние правила и запрещать это, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: MAX LIBERTINE/CC0

Ранее в группе администрации города Набережные Челны в социальной сети «ВКонтакте» жительница города Наталья Абрамова пожаловалась, что ей запретили купаться в раздельном купальнике в городском бассейне.

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«Администрация бассейна вправе устанавливать внутренние правила для посетителей бассейнов. В СанПиН о бассейнах ограничения посещения бассейна в раздельном купальнике нет», — говорится в сообщении.

Внутренние правила бассейна могут регулировать форму одежды — купальник, шапочку, тапочки, а также режим пользования душевыми, сауной и самим бассейном, отметили в пресс-службе.

«По фактам, приведенным в жалобе, становится понятно, что гражданка нарушила внутренние правила пользованием бассейна, которые для каждого бассейна разрабатываются индивидуально», — пояснили в ведомстве.

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