10:27 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор объяснил, можно ли ходить в бассейн в раздельном купальнике
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские
Ранее в группе администрации города Набережные Челны в социальной сети «ВКонтакте» жительница города Наталья Абрамова пожаловалась, что ей запретили купаться в раздельном купальнике в городском бассейне.
«Администрация бассейна вправе устанавливать внутренние правила для посетителей бассейнов. В СанПиН о бассейнах ограничения посещения бассейна в раздельном купальнике нет», — говорится в сообщении.
Внутренние правила бассейна могут регулировать форму одежды — купальник, шапочку, тапочки, а также режим пользования душевыми, сауной и самим бассейном, отметили в
«По фактам, приведенным в жалобе, становится понятно, что гражданка нарушила внутренние правила пользованием бассейна, которые для каждого бассейна разрабатываются индивидуально», — пояснили в ведомстве.