«Заплыв» автобуса в Коми не угрожал пассажирам, заявил перевозчик

Ранее один из пассажиров автобуса № 26 выложил в социальных сетях видео, где движение по затопленной дороге сопровождает композиция My heart will go on из фильма «Титаник». По сообщениям местных СМИ, водитель включил эту песню при подъезде к поселку Седкыркещ, который стоит на берегу реки Вычегды.
Как пояснил представитель компании-перевозчика, это видео было снято в минувшую субботу в пик паводка, в зоне которого ежегодно оказывается поселок Седкыркещ. Чтобы его жители смогли добраться до мест работы, социальных учреждений и магазинов, они на катере доставляются до переправы Алешино, откуда курсируют автобусы в Сыктывкар и обратно.
«Перевозки по маршруту в зоне затопления контролируются и нами, и республиканским управлением МЧС… Можно сказать, что мы следим за каждым сантиметром (подъема) воды… и безопасность пассажиров полностью обеспечивается», — сказал собеседник агентства.
По его словам, конструкция автобусов предполагает размещение электрооборудования в верхней части кузова, что позволяет избежать контакта с водой, уровень которой в моменты среднего паводка превышает 10 сантиметров. «Сейчас пик прошел, и вода упала», — добавил собеседник агентства.
«Титаник» — фильм режиссера Джеймса Кэмерона, где показана гибель легендарного пассажирского лайнера «Титаник» в Атлантическом океане в 1912 году.