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14:54 (мск), источник: РИА Новости

«Заплыв» автобуса в Коми не угрожал пассажирам, заявил перевозчик

C. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Безопасности пассажиров пригородного автобуса в Сыктывкаре, водитель которого преодолевал подтопленный участок под музыку из фильма «Титаник», ничего не угрожало, сообщил РИА Новости в среду представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков, обслуживающего этот маршрут.

Ранее один из пассажиров автобуса № 26 выложил в социальных сетях видео, где движение по затопленной дороге сопровождает композиция My heart will go on из фильма «Титаник». По сообщениям местных СМИ, водитель включил эту песню при подъезде к поселку Седкыркещ, который стоит на берегу реки Вычегды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснил представитель компании-перевозчика, это видео было снято в минувшую субботу в пик паводка, в зоне которого ежегодно оказывается поселок Седкыркещ. Чтобы его жители смогли добраться до мест работы, социальных учреждений и магазинов, они на катере доставляются до переправы Алешино, откуда курсируют автобусы в Сыктывкар и обратно.

«Перевозки по маршруту в зоне затопления контролируются и нами, и республиканским управлением МЧС… Можно сказать, что мы следим за каждым сантиметром (подъема) воды… и безопасность пассажиров полностью обеспечивается», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, конструкция автобусов предполагает размещение электрооборудования в верхней части кузова, что позволяет избежать контакта с водой, уровень которой в моменты среднего паводка превышает 10 сантиметров. «Сейчас пик прошел, и вода упала», — добавил собеседник агентства.

«Титаник» — фильм режиссера Джеймса Кэмерона, где показана гибель легендарного пассажирского лайнера «Титаник» в Атлантическом океане в 1912 году.

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