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13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»

Певица Алсу заявила, что участники проекта «Голос. Дети» оказались втянуты в «какие-то игры». Ее слова приводит радиостанция «Серебряный дождь».

Источник: РИА "Новости"

Артистка выразила мнение, что в итоге все «хорошо закончится». Вопрос о том, примет ли участие ее дочь Микелла Абрамова в повторной записи финала конкурса, она переадресовала самой девочке.

Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама.
Алсу

По словам певицы, подробно свое мнение о скандале с участием дочери она выскажет 1 июня.

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Ранее Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети». Это произошло после того, как компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу конкурсантки Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу. Абрамова победила в суперфинале с рекордным отрывом.

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