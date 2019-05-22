13:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
Певица Алсу заявила, что участники проекта «Голос. Дети» оказались втянуты в «какие-то игры». Ее слова приводит радиостанция «Серебряный дождь».
Артистка выразила мнение, что в итоге все «хорошо закончится». Вопрос о том, примет ли участие ее дочь Микелла Абрамова в повторной записи финала конкурса, она переадресовала самой девочке.
Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама.
По словам певицы, подробно свое мнение о скандале с участием дочери она выскажет 1 июня.
Ранее Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети». Это произошло после того, как компания
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