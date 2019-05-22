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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Турецкий скульптор написал главу из Корана на семени инжира (видео)

Работа заняла шесть месяцев.

Нежати Коркмаз, занимающийся изготовлением микроскульптур, уже давно известен за пределами родной Турции. Он создал самый маленький в мире Коран и десятки других уникальных миниатюрных работ, разглядеть которые можно только через микроскоп или лупу.

Последней работой мастера стала целая глава Корана, написанная им на крошечном зернышке инжира. Главу «Аль-Ихлас» Коркмаз переносил на семя с помощью паучьего волоска, используя его как кисть. Во время работы он также пользовался пчелиным жалом, с помощью которого исправлял погрешности.

Во время загрузки произошла ошибка.

На создание крошечной скульптуры у Нежати ушло шесть месяцев. Ранее эту же главу на зернышке риса писал другой известный мастер Саид Касим Кубай.

Екатерина Гура

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