14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Турецкий скульптор написал главу из Корана на семени инжира (видео)
Работа заняла шесть месяцев.
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Работа заняла шесть месяцев.
Нежати Коркмаз, занимающийся изготовлением микроскульптур, уже давно известен за пределами родной Турции. Он создал самый маленький в мире Коран и десятки других уникальных миниатюрных работ, разглядеть которые можно только через микроскоп или лупу.
Последней работой мастера стала целая глава Корана, написанная им на крошечном зернышке инжира. Главу «Аль-Ихлас» Коркмаз переносил на семя с помощью паучьего волоска, используя его как кисть. Во время работы он также пользовался пчелиным жалом, с помощью которого исправлял погрешности.
На создание крошечной скульптуры у Нежати ушло шесть месяцев. Ранее эту же главу на зернышке риса писал другой известный мастер Саид Касим Кубай.
Екатерина Гура