Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Кейт Миддлтон надела на садовую вечеринку нежный розовый наряд
Россияне переезжают на чердаки и в подвалы. Почему это выгодно?
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег на тротуаре
Российский журналист умер после драки на дороге
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
«Что вы хлопаете?»: Зеленский – собравшимся в его кабинете
Жена актера Боярского получила высокую должность
Топалов жестко высказался про отцовство
Врачи рассказали об опасности W-позиции для детей
Как обновить ванную без капитального ремонта: простые советы
Пять культовых предметов советского быта из 80-х
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В лондонском парке заметили очень редкую белку-альбиноса

Это заболевание поражает одного животного из миллиона.

65-летний таксист Тим Дункан гулял с внучкой в парке на юге Лондона, когда заметил необычного белого зверька. Сначала мужчина подумал, что это просто белый кот, но потом понял, что перед ним уникальная белка-альбинос.

Необычный белый окрас обусловлен отсутствием меланина, который влияет на цвет кожи, волос и глаз. Считается, что это заболевание поражает примерно одну из миллиона белок. Кроме того, белки-альбиносы имеют проблемы со зрением и слухом, так что встретить таких зверьков в дикой природе — большая редкость.

По словам британца, увидевшего такую белку в общественном парке, зверек был дружелюбным и заинтересованным, хотя и держался в стороне от своих сородичей.

Екатерина Гура

Читайте также

Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского
Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Роспотребнадзор допустил запрет раздельных купальников
Названа сумма зарплат персонала и футболистов «Зенита» за год
Дрон в Польше сфотографировал «рощу любви»
Тест: проверьте, какой вы Шерлок Холмс
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
Новые реалии: сфотографировал ДТП — получи большой штраф Дорожная полиция Баварии начала жёстко наказывать автомобилистов, которые, проезжая мимо места аварии, делают фотографии и снимают видео
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В Москве есть квартира с семью комнатами. Как она выглядит?
Дети
Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга Ребенка передали врачам
Леди
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки Поклонники отметили прекрасную фигуру девушки.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь