В лондонском парке заметили очень редкую белку-альбиноса

65-летний таксист Тим Дункан гулял с внучкой в парке на юге Лондона, когда заметил необычного белого зверька. Сначала мужчина подумал, что это просто белый кот, но потом понял, что перед ним уникальная белка-альбинос.
Необычный белый окрас обусловлен отсутствием меланина, который влияет на цвет кожи, волос и глаз. Считается, что это заболевание поражает примерно одну из миллиона белок. Кроме того, белки-альбиносы имеют проблемы со зрением и слухом, так что встретить таких зверьков в дикой природе — большая редкость.
По словам британца, увидевшего такую белку в общественном парке, зверек был дружелюбным и заинтересованным, хотя и держался в стороне от своих сородичей.