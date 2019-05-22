Альтернатива захоронению и кремации: в штате Вашингтон разрешили превращать человеческие останки в плодородный компост

Теперь по новому закону жители этого западного штата смогут выбрать новый способ распорядиться своим телом после смерти, завещав, чтобы их останки превратились в почву.
Закон был подписан губернатором штата Джеем Инсли 21 мая.
Лоббировала закон Катрина Спейд, ее компания Recompose освоила технологию преобразования останков в плодородный компост.
По технологии тело помещается в шестиугольный стальной контейнер, заполненный люцерной, древесной щепой и соломой. После этого контейнер закрывают, и тело разлагается естественным образом не более 30 дней. В результате получается компост в количестве, примерно соответствующем двум тачкам.
В конце процедуры компост выдают близким умершего. Они могут высадить в него цветы, овощи или деревья.
Превращение в компост предлагается в качестве более экологичной альтернативы традиционному захоронению и кремации. Оно также может стать решением проблемы нехватки мест для захоронения в крупных городах, где место для кладбищ ограничено.
Спейд назвала эту технологию «альтернативой бальзамированию, захоронению или кремации, которая является естественной, безопасной, экологичной». По ее мнению, это метод позволит сократить углеродные выбросы и землепользование.
Экологически чистые альтернативы захоронения становятся все более популярными.
Недавно умерший актер телесериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри был похоронен в Калифорнии в «грибном костюме» .
Как утверждает создатель костюма Джей Рим Ли, такая технология захоронения уменьшает количество токсичных загрязняющих веществ, которые выделяются в окружающую среду во время разложения и кремации тела.
В Швеции также узаконен метод преобразования останков в компост, а в Великобритании допускается захоронение без гроба и в гробу из биоразлагаемых материалов.