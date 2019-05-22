15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превратил героев «Игры престолов» в персонажей советских мультфильмов
Сходство, которое трудно не заметить.
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Сходство, которое трудно не заметить.
Российский художник Prokopiy Ulyashov создал серию работ, вдохновленную популярным сериалом «Игра престолов».
Героев фантастической саги он изобразил в виде узнаваемых и любимых персонажей «Союзмультфильма».
Так, Сандор «Пес» Клиган и Арья Старк отлично вписались в образ Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Тирион Ланнистер превратился в Карлсона, Сэм Тарли и Джон Сноу стали
Екатерина Гура