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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превратил героев «Игры престолов» в персонажей советских мультфильмов

Сходство, которое трудно не заметить.

Российский художник Prokopiy Ulyashov создал серию работ, вдохновленную популярным сериалом «Игра престолов».

Героев фантастической саги он изобразил в виде узнаваемых и любимых персонажей «Союзмультфильма».

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Так, Сандор «Пес» Клиган и Арья Старк отлично вписались в образ Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Тирион Ланнистер превратился в Карлсона, Сэм Тарли и Джон Сноу стали Винни-пухом с Пятачком, а Дейенерис с драконом оказались вылитыми Чебурашкой и крокодилом Геной.

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Екатерина Гура

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