where’s she looking? from r/confusing_perspective
15:50 (мск), источник: Известия
В Сети удивились смотрящей в два зеркала одновременно кошке
Пользователей Сети удивило фото
Комментаторы предположили, что кошка на самом деле не смотрит в зеркало поменьше, оно лишь отражает ее взгляд в другое, которое повешено на стене.
«В отражении специально нанятый актер», — написали некоторые.
Вместе с тем нашлись те, кто связал визуальный обман со строением глаз кошек.
«В отличие от людей, чьи зрачки находятся в передней части глаза, кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко, а веки находятся дальше, закрывая большую куполообразную линзу. Таким образом, под низкими углами радужная оболочка перекрывается нижним веком, а под высокими углами перекрывается верхним», — следует из одного из комментариев, объясняющих фото.
17 мая стало известно, что кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным
Читайте также