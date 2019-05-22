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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял удивительное видео, плавая среди сотен медуз

Выглядит это сказочно.

22-летний фотограф и видеооператор Лукас Рихтер снял уникальные кадры во время своего посещения города Окснард в американском штате Калифорния. Плавая в водах у южного побережья, он увидел скопление лунных медуз и поспешил присоединиться к ним.

Во время загрузки произошла ошибка.

Размер этих медуз составляет от 2,5 до 17 сантиметров, однако, находясь так близко друг к другу, они кажутся единым организмом. Рихтер отметил, что ему впервые удалось снять столь невероятное зрелище.

Екатерина Гура

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