16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снял удивительное видео, плавая среди сотен медуз
Выглядит это сказочно.
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Выглядит это сказочно.
22-летний фотограф и видеооператор Лукас Рихтер снял уникальные кадры во время своего посещения города Окснард в американском штате Калифорния. Плавая в водах у южного побережья, он увидел скопление лунных медуз и поспешил присоединиться к ним.
Размер этих медуз составляет от 2,5 до 17 сантиметров, однако, находясь так близко друг к другу, они кажутся единым организмом. Рихтер отметил, что ему впервые удалось снять столь невероятное зрелище.
Екатерина Гура