16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уникального белого ската сняли с помощью дрона в Индонезии
Удивительные кадры.
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Удивительные кадры.
47-летний туристический гид Дамиан Янг был с группой на лодочной прогулке в архипелаге Раджа Ампат в Индонезии, когда увидел неподалеку нечто необычное.
Рядом с прогулочной лодкой в воде кружил гигантский морской дьявол. Огромных размеров скат был абсолютно белым — увидеть таких в дикой природе является настоящей удачей.
Недолго думая, Янг запустил в небо дрон и с его помощью сумел снять величественное морское животное во всей красе.
Екатерина Гура
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