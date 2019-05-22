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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уникального белого ската сняли с помощью дрона в Индонезии

Удивительные кадры.

47-летний туристический гид Дамиан Янг был с группой на лодочной прогулке в архипелаге Раджа Ампат в Индонезии, когда увидел неподалеку нечто необычное.

Рядом с прогулочной лодкой в воде кружил гигантский морской дьявол. Огромных размеров скат был абсолютно белым — увидеть таких в дикой природе является настоящей удачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недолго думая, Янг запустил в небо дрон и с его помощью сумел снять величественное морское животное во всей красе.

Екатерина Гура

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