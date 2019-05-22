16:26 (мск), источник: N + 1
Нейросеть оживила портрет Достоевского
Российские разработчики представили алгоритм на основе сверточной нейросети, который умеет превращать статичные портреты в анимированное изображение.
Их система снимает маску с лица человека на отдельных кадрах из видео, после чего переносит их на отдельные изображения лиц, причем алгоритм может работать даже с одиночным изображением, в том числе с портретами. Описание работы алгоритма доступно в препринте, опубликованном на arXiv.org.
Перенос информации между двумя изображениями или видео — задача не из простых. Например, при наложении стороннего аудиоряда на видео с говорящим человеком необходимо точно проследить за тем, чтобы мимика говорящего соответствовала тому, что он произносит. Здесь разработчики уже добились значительных успехов, во многом благодаря большому количеству собранных и размеченных для обучения данных и построенных на них моделях. Проблема состоит в том, что очень частно за основу берутся несколько тысяч целевых изображений (например, кадров из видео)
Упростить задачу переноса информации с видео на статичное изображение решили разработчики из Samsung и «Сколково» под руководством Егора Захарова.
То, как такая маска соотносится с исходным кадром, хранится в виде вектора, данные из которого используются для того, чтобы наложить отдельную маску на изображение человека, после чего готовое изображение сравнивается с ground truth.
Такая модель в итоге позволила разработчикам переносить информацию между двумя объектами с помощью всего одного или нескольких кадров: для конечного продукта берется
В результате у разработчиков получился алгоритм, который может достоверно переносить информацию между изображениями, создавая в итоге «говорящие головы»: при этом для этого не нужно использовать большое количество примеров
Елизавета Ивтушок