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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Чикаго родился редкий носорог (фото)

Его появления ждали 15 месяцев.

Чёрный носорог, находящийся под угрозой исчезновения, родился в зоопарке Чикаго.

Появления малыша его мама по кличке Капуки ждала 15 месяцев. Самке исполнилось 13 лет.

Маленький носорог внешне здоров. Он встал на ноги уже через час после рождения. Мать хорошо о нем заботится.

Первые 48 часов в жизни носорогов считаются критичными. Сотрудники зоопарка наблюдают за животными с помощью видеокамер. Ветеринарам пока не удалось осмотреть малыша и установить его пол.

Сотрудники зоопарка подходят к вольеру, только чтобы оставить носорогам еду. Во время одного из таких визитов малыша удалось сфотографировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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