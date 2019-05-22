20:16 (мск), источник: Чердак
В Канаде нашли самый древний гриб. Ему миллиард лет
Гриб опознали по строению и характерному химическому составу.
До недавнего времени самыми древними окаменелыми грибами были находки из Шотландии, относящиеся к девонскому периоду (410 миллионов лет назад), и Висконсина, (ордовикский период, 450 миллионов лет назад). В начале 2019 года вышла статья с описанием находок из
В новой работе исследователи из Канады и Бельгии подробно изучили окаменелости O. giraldae с помощью сканирующего микроскопа и спектрометров. Они увидели сферические тела с двойными стенками, диаметром около 60 микрометров. Они были соединены между собой нитями, которые часто росли друг из друга под прямым углом.
Такое строение уже напоминает грибы, но ученые обнаружили еще
Хитином стенки O. giraldae не ограничились — аппаратура зафиксировала спектры, характерные для хитозана. Это производное хитина, в природе оно встречается только у грибов и ракообразных. Ученые проверили окаменелость на целлюлозу, то есть вещество, которое производят бактерии и растения, и оказалось, что ее там нет совсем.
Исходя из строения, размеров и химического состава окаменелости авторы работы сделали вывод, что перед ними грибы. Раньше, после находок в Шотландии и США возрастом 410—450 миллионов лет назад, считалось, что грибы появились между 740 и 1060 миллионов лет назад. Теперь время их появления сдвигается еще глубже в древность, на пока неизвестное время.
Результаты касаются не только предков боровиков и плесени — грибы относятся к группе заднежгутиковых (Opisthokonta), в которую, кроме них, входят простейшие и животные. Это значит, что и вся группа заднежгутиковых появилась раньше, чем предполагалось (около 1300 миллионов лет назад).
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