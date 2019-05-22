Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Только сейчас открываются новые детали смерти Андрея Панина
Как обновить ванную без капитального ремонта: простые советы
Арашуковы пожаловались на жизнь в СИЗО У сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова накопилось немало претензий к московскому СИЗО
Крымские татары ответили Зеленскому, собравшемуся спасать их
«Почти вдова»: жена о диагнозе Газманова
Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
Возлюбленная Петросяна крутила роман с его 73-летним директором
Кейт Миддлтон надела на садовую вечеринку нежный розовый наряд
Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга
6-летний сын Рудковской привел домой «невесту»
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
Москвичи назвали самое страшное соседство
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
20:16 (мск), источник: Чердак

В Канаде нашли самый древний гриб. Ему миллиард лет

Гриб опознали по строению и характерному химическому составу.

Ученые описали вид грибов из северной Канады, представители которого жили миллиард лет назад. Это отодвигает границу появления подобных организмов как минимум на 600 миллионов лет. Открытие делает намного древнее и всю ветвь заднежгутиковых, к которой относятся все животные на планете.
Новость
Ученые нашли растущий опенок, которому 2500 лет

До недавнего времени самыми древними окаменелыми грибами были находки из Шотландии, относящиеся к девонскому периоду (410 миллионов лет назад), и Висконсина, (ордовикский период, 450 миллионов лет назад). В начале 2019 года вышла статья с описанием находок из Северо-Западных территорий Канады, формации Грасси-Бэй. Возраст пород, слагающих эту формацию, — примерно миллиард лет. Палеонтологи нашли в них микроокаменелости какого-то многоклеточного существа. Новый организм назвали Ourasphaira giraldae.

В новой работе исследователи из Канады и Бельгии подробно изучили окаменелости O. giraldae с помощью сканирующего микроскопа и спектрометров. Они увидели сферические тела с двойными стенками, диаметром около 60 микрометров. Они были соединены между собой нитями, которые часто росли друг из друга под прямым углом.

Такое строение уже напоминает грибы, но ученые обнаружили еще кое-что.

Спектроскопия показала, что стенки нитей и пузырьков содержат хитин, из которого состоят клеточные стенки современных грибов, а кроме того, внешний скелет любых членистоногих.
Новость
Как волшебные свойства грибов могут спасти человечество

Хитином стенки O. giraldae не ограничились — аппаратура зафиксировала спектры, характерные для хитозана. Это производное хитина, в природе оно встречается только у грибов и ракообразных. Ученые проверили окаменелость на целлюлозу, то есть вещество, которое производят бактерии и растения, и оказалось, что ее там нет совсем.

Исходя из строения, размеров и химического состава окаменелости авторы работы сделали вывод, что перед ними грибы. Раньше, после находок в Шотландии и США возрастом 410—450 миллионов лет назад, считалось, что грибы появились между 740 и 1060 миллионов лет назад. Теперь время их появления сдвигается еще глубже в древность, на пока неизвестное время.

Результаты касаются не только предков боровиков и плесени — грибы относятся к группе заднежгутиковых (Opisthokonta), в которую, кроме них, входят простейшие и животные. Это значит, что и вся группа заднежгутиковых появилась раньше, чем предполагалось (около 1300 миллионов лет назад).

Читайте также

 Ученые выяснили, сколько живут люди с быстрой походкой
Названы самые опасные недуги человечества
Глава Свердловской области исключил строительство храма в сквере
На Петра Порошенко завели второе уголовное дело
Американцы не понимают, зачем Россия поддерживает Асада
Определился победитель Кубка России по футболу
Дрон в Польше сфотографировал «рощу любви»
Саудовская Аравия предпочла американский СПГ российскому газу
Художник нарисовал «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
АВТОВАЗ начал отправлять дилерам долгожданную новинку Квазикроссовер Lada Granta Cross дебютировал на прошлогоднем Московском автосалоне, но выпуск новинки стартовал только сейчас
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга Ребенка передали врачам
Леди
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки Поклонники отметили прекрасную фигуру девушки.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь