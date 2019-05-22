Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова уже сообщила журналистам, что направит обращение в департамент образования Перми из-за сложившейся ситуации.
Ни в федеральном, ни в региональном законодательстве нет норм, которые бы разрешали при приеме детей в школы устанавливать разные требования для девочек и мальчиков.
Светлана Денисовауполномоченный по правам ребенка в Пермском крае (цитата по РБК)
Известно, что конкуренцию девочкам при равных 69,1 пороговых баллах составили бы всего шесть мальчиков. Директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что сделать различие по баллам пришлось для того, чтобы не было «девчачьих классов».
«Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже», — цитируют журналисты 59.ru слова директора.
Дьякова отметила, что, несмотря на это, в зрелом возрасте лидерами становятся именно мужчины.
В департаменте образования администрации Перми отметили, что устанавливать баллы гимназия может своим локальным актом, поэтому никаких правил такое решение не нарушает. При этом, по словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, искусственное уравнивание числа мальчиков и девочек — вынужденная мера, которая важна в «создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе», передает «РИА Новости».
Отмечается, что из-за неравных баллов в список поступивших не попали 20 девочек, которые могли бы пройти конкурс, если бы порог для них был таким же, как у мальчиков.