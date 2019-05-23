03:12 (мск), источник: Коммерсантъ
С равнением на мужчин
Половина россиян считает домашнее насилие частной проблемой.
Большинство россиян не считают важной проблему неравенства между женщиной и мужчиной, выяснили в ходе опроса исследователи компании «Михайлов и партнеры. Аналитика». При этом большинство выступает за супружеское партнерство в семье и поддерживает женщин в праве распоряжаться собственным телом. Гендерное неравенство в России усугубляется, но есть предпосылки к улучшению ситуации, считают эксперты.
Аналитическое агентство «Михайлов и партнеры. Аналитика» выяснило отношение россиян к феминизму и гендерному неравенству. «Только 24% респондентов считают важной проблему неравенства между женщинами и мужчинами», — пояснила гендиректор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова. При этом три четверти россиян (73%) высказались за равноправное партнерство в семье.
Почти половина участников опроса считает, что у всех равные условия для карьерного роста, но больше половины не осуждают работодателей, отказывающих девушкам в приеме на работу
Если женщина заявит о домогательствах на работе, то 40% россиян не одобрят такого признания.
Большинство участников исследования одобряют мужчин, которые занимаются домашним хозяйством (85%) и берут отпуск по уходу за ребенком (63%), но если мужчина назовет себя феминистом, его осудит 41% респондентов. Россияне поддерживают женщин в праве решать, рожать ребенка или нет, но не готовы одобрить кормление грудью в общественных местах.
61% опрошенных не считают актуальной для России проблему насилия в семье. Исследователи отметили, что говорить с респондентами о насилии в семье было трудно, так как они старались отвечать «правильно». Тем не менее 39% опрошенных допустили применение силы к близким, а 10% заявили, что не считают принуждение жены к сексу изнасилованием.
По данным Всемирного экономического форума за 2016 год, Россия на 75-м месте из 144 в рейтинге обеспечения равноправия между мужчинами и женщинами. «Но ситуация в России ухудшается», — пояснила «Ъ» эксперт международного агентства «ООН-Женщины» Елена Мезенцева. Она напомнила о декриминализации в 2017 году ст. 116 (побои) УК РФ, после чего домашнее насилие, по ее мнению, стало более скрытым преступлением. «Пока что у нас равные права исключительно в виде декларации», — отмечает писательница и феминистка Татьяна Никонова.
Общественный деятель и политик Ирина Хакамада уверена, что негативная тенденция идет на слом. Она обратила внимание, что в сфере бизнеса, связанного с интернетом, гендер не важен, а важен профессионализм. А вот в «традиционных производствах», связанных, например, с нефтью и газом, где «длинные деньги», предпочитают
«Насилие — вплоть до ужесточения наказания, а вот что делать с эйджизмом, я не знаю», — сообщила госпожа Хакамада. По мнению Елены Мезенцевой, нужно развивать наемные услуги в сфере домашнего хозяйства. А госпожа Никонова предложила мужчинам чаще уходить в декрет, а также отменить список запрещенных для женщин профессий и ввести запрет на показ «гендерных ролей» в рекламе.
Напомним, в июле 2018 года Госдума отклонила законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», принятый в первом чтении 15 лет назад. Сейчас думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей готовит новый законопроект о равных возможностях. «Надо посмотреть, что они там напишут, так как ранее звучало только предложение о квотах в Госдуму, — пояснила “Ъ” Ирина Хакамада.— Пора депутатам подумать о том, как женщине зарабатывать деньги, конкурировать наравне со всеми и рожать детей. Мы, женщины, можем все. И в России созданы такие условия, что наверх выплывают сверхженщины, а мужчины слабеют, так как находятся в бархатных условиях». Госпожа Хакамада считает, что в законе должны быть пункты о равной прозрачной конкуренции на рынке труда.
Анастасия Курилова
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