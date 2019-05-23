Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский одной фразой определил будущее Крыма
Женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками с мелочью (видео)
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
«Русалка»: Наталья Подольская вышла в свет в блестящем платье
Как обновить ванную без капитального ремонта: простые советы
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
ГАИ: с 25 мая водителям нужно днем включать ближний свет фар
Кучма обратился напрямую к Зеленскому
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву
15 важных фактов о воде
Двум миллиардам человек угрожает сибирская язва
65-летняя Кристи Бринкли показала потрясающую фигуру в бикини
7 звездных романов, в которые никто не верит
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой
Дакота с Соколовским и другие пары, которые расстались после рождения детей
На окраине Москвы тоже неплохо: фото роскошной квартиры в Бутово
Появился самый маленький в мире «Макдоналдс»
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
20:56 (мск), источник: Известия

Держи кружок шире: все больше детских секций в РФ становятся платными

Родители жалуются на недоступность дополнительного образования для школьников.

Источник: РИА "Новости"

В России всё больше кружков становятся платными, и это не позволяет детям получать дополнительное образование. Причем бесплатно занимается лишь каждый пятый ребенок в стране. А в сельской местности больше трети школьников вообще не ходят ни в какие секции. Таковы результаты опроса ОНФ, с которыми ознакомились «Известия».

В целом по России доля бесплатных услуг в сфере дополнительных занятий составляет лишь 36%. Родители жалуются, что семейный бюджет не позволяет оплачивать внеурочные занятия, а бесплатные предлагают не интересную детям программу.

За последние полтора года доля платных услуг в сфере допобразования для детей выросла в России на 8% — с 54% до 62%.

А вот число ребят, посещающих кружки, с конца 2017 года не изменилось: каждый пятый не занимается ничем, кроме школьных уроков. Об этом говорят итоги исследования, проведенного «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» в I квартале 2019 года. В опросе приняли участие более 2,7 тыс. родителей из 84 регионов.

Финансовые трудности — главная причина, по которой школьники не ходят в кружки.
Статья
Людмила Петрановская: «Мы уходим из мира, где можно выучиться один раз и на всю жизнь»

28% родителей, чьи дети не получают дополнительного образования, сообщили, что бюджет семьи не предусматривает таких затрат.

В бесплатные кружки и секции ходит лишь каждый пятый ребенок (21%), а 41% школьников посещают исключительно оплачиваемые занятия. Среди причин выбора коммерческих услуг — отсутствие других кружков в радиусе доступности (так ответили 45% респондентов) и недостаточный интерес ребенка к бесплатным программам (20%).

При этом нацпроект «Образование» предусматривает создание 900 тыс. новых мест для ребят в этой сфере, напомнила в беседе с «Известиями» член центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

«150 тыс. из них должны появиться уже в 2019 году, — рассказала она. — Важно, чтобы новые места создавались и в сельской местности, причем бесплатные. Не каждая семья в селе может позволить себе платные занятия — с конца 2017 года средняя месячная плата за один кружок увеличилась с 3084 до 3462 рублей».

Действенным инструментом для решения проблемы может стать сертификат персонифицированного финансирования допобразования детей. За каждым из них закреплен определенный объем бюджетных средств, которые можно потратить только на кружки или секции.
Статья
Сколько кружков и секций нужно счастливому ребенку

Такой способ оплаты уже внедряется в 42 регионах при поддержке проекта ОНФ «Равные возможности — детям». Пока им смогли воспользоваться только 2% родителей, но опрос показал заинтересованность и других респондентов. 89% опрошенных отметили, что этот механизм повысил бы доступность дополнительного образования для их детей.

«Растущее количество платных услуг — показатель того, что не всегда бесплатные программы выдерживают содержательную конкуренцию. Часто платные кружки выбирают даже те родители, которые оценивают финансовое положение семьи как крайне тяжелое. Чтобы снизить нагрузку на семейные бюджеты, мы боремся за распространение инструмента персонифицированного финансирования на всю страну», — пояснила Любовь Духанина.

Дополнительное образование — далеко не единственное бремя для бюджета семей, считает руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования, член экспертного совета при правительстве России Виктор Панин.
Статья
Как выбрать идеальную школу

«Школа продолжает нагружать родителей платными услугами разного рода: это и продленка, и обеды, и праздники, и многое другое, — сказал “Известиям” эксперт. — Их стоимость совершенно не обоснована. Цены устанавливаются среднерыночные, а услуги предлагаются на безальтернативной основе».

Виктор Панин подтвердил, что допобразование становится всё менее доступным для большинства детей, особенно в регионах, потому что бюджет семей не справляется с этой нагрузкой.

По его мнению, попытки ввести разного рода сертификаты пока эту проблему не решили.

«Частично, может быть, ее и удастся решить таким образом. Но из-за роста стоимости наиболее востребованных услуг эти сертификаты могут оказаться несостоятельными. И родители опять будут платить из своего кармана», — отметил эксперт.

Выход он видит в выделении бюджетных мест в лучших платных кружках и секциях, чтобы дети из малоимущих и многодетных семей имели возможность там обучаться.

Этот вопрос надо решать на уровне органов управления образованием в субъектах. Но тут велики коррупционные риски, считает эксперт: по его мнению, власть имущие могут определить на эти места своих детей.

В стиле техно: какие пробелы в образовании восполнят с помощью секций и кружков?
Во время загрузки произошла ошибка.
7 декабря 2015© Ньюстюб
 «Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»
Научить ученых: РАН определила школы для подготовки будущих академиков
Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Упавший на жилой дом метеорит оказался полон сюрпризов
Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Зять российского миллиардера решил стать президентом Уругвая
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Питт, Навка, Максимова на Каннском фестивале Звезды продолжают блистать на красных дорожках на Лазурном берегу
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить 1,4 млн рублей Renault открыла прием заказов на новый кроссовер Arkana. И в первые минуты на автомобиль нашлись покупатели... Продали уже 7 машин!
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Неожиданное предложение 233
Может ли врач отказать в приеме?? 203
Поезд в Анапу 125
Мамы погодок, вопрос. 124
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь