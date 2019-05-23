Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Хелен Миррен вышла на красную дорожку в «мужском» костюме
Россияне переезжают на чердаки и в подвалы. Почему это выгодно?
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
Неожиданное заявление Меркель о приостановке «Северного потока-2»
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег
Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Футболист завершил карьеру после инфаркта, а его жена умирает
Глава Минздрава Украины пыталась сбежать из страны
«Что вы хлопаете?»: Зеленский – собравшимся в его кабинете
Жена актера Боярского получила высокую должность
Петренко и Климова воссоединились на выпускном сына
Младшая дочь Игоря Николаева растет его копией
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
11Скончался Сергей Доренко
02:53 (мск), источник: Газета.Ру

Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»

Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на «Евровидении», заявил, что все артисты «страдают» от «манипуляций» с голосами со стороны организаторов конкурса. Мнением Лазарева поинтересовался сайт kp.ru.

Также Лазарев отметил, что на распределение голосов, вероятно, влияет отношение к России на международной политической арене. При этом, подчеркнул певец, в этом году, в отличие от 2016-го, его меньше «доставали» вопросами относительно международной политики России.

Вообще были очень дружественно настроены и фэны, и журналисты и я был обласкан вниманием.
Сергей Лазарев

Ранее стало известно, сколько балов добавили Лазаерву при пересчете итогов «Евровидения».

Читайте также

 Первые слова Алсу о скандале с победой дочки на «Голосе»
Пушков ответил Зеленскому на идею референдума по России
Глава Свердловской области исключил строительство храма в сквере
В S7 заявили о невозможности дальше сдерживать цены на билеты
У старшей сестры Хачатурян выявили расстройство психики
Американцы не понимают, зачем Россия поддерживает Асада
Названо число одобряющих домашнее насилие россиян
В Египте температура воздуха превысила 50 градусов
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
АВТОВАЗ начал отправлять дилерам долгожданную новинку Квазикроссовер Lada Granta Cross дебютировал на прошлогоднем Московском автосалоне, но выпуск новинки стартовал только сейчас
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга Ребенка передали врачам
Леди
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки Поклонники отметили прекрасную фигуру девушки.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь