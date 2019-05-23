02:53 (мск), источник: Газета.Ру
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российский
Также Лазарев отметил, что на распределение голосов, вероятно, влияет отношение к России на международной политической арене. При этом, подчеркнул певец, в этом году, в отличие от 2016-го, его меньше «доставали» вопросами относительно международной политики России.
Вообще были очень дружественно настроены и фэны, и журналисты и я был обласкан вниманием.
Ранее стало известно, сколько балов добавили Лазаерву при пересчете итогов «Евровидения».
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