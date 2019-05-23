Владелец косаток из «китовой тюрьмы» не намерен выпускать животных на волю

10:31 (мск), источник: РИА Новости
В перерыве заседания гендиректор
О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о
каком-товозможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает.
Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал «пургой, которую несут в прессе». На вопрос о состоянии животных он ответил, что 10 косаток и 87 белух в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают.
Решение по ходатайству Росрыболовства будет озвучено после обеденного перерыва.
На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.
История с «китовой тюрьмой» стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.