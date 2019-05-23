Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Ленин в хрустальном гробу и много шопинга: планы на выходные
Россияне переезжают на чердаки и в подвалы. Почему это выгодно?
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
Неожиданное заявление Меркель о приостановке «Северного потока-2»
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование
В гостях: как выглядит особняк 52-летнего Филиппа Киркорова
Певица Жасмин: «Старший сын грозится сделать меня бабушкой»
Как материнский иммунитет защищает младенца
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
Москвичи назвали самое страшное соседство
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
8«Наводить мосты»
10:31 (мск), источник: РИА Новости

Владелец косаток из «китовой тюрьмы» не намерен выпускать животных на волю

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая — РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство ООО «Белый кит» о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

В перерыве заседания гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил журналистам, что не намерен добровольно выпускать млекопитающих на волю:

О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает.

Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал «пургой, которую несут в прессе». На вопрос о состоянии животных он ответил, что 10 косаток и 87 белух в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают.

Решение по ходатайству Росрыболовства будет озвучено после обеденного перерыва.

Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск «Эковахты Сахалина», клуба «Бумеранг» и общественной организации «Друзья океана» к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края, 31 января. Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу.

Новость
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

История с «китовой тюрьмой» стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в «китовую тюрьму» в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

 В Британии назвали закупки золота Россией плохим знаком для всего мира
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Центробанк заставит владельцев НПФ возместить убытки
В России впервые похитили квартиру через Интернет
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российские хоккеисты проведут матч 1/4 финала ЧМ с американцами
Нижегородец сфотографировался на права с дуршлагом на голове
В S7 заявили о невозможности дальше сдерживать цены на билеты
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
Превышение на 10 км/ч: есть внезапно жесткая позиция депутатов В Госдуме допускают снижение нештрафуемого порога за превышения скорости до 10 км/час, но с оговорками
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Популярные темы на «Детях»
Помогите с выбором. 304
Для девочек в Пермской гимназии проходной балл ниже, чем для мальчиков 195
Неожиданное предложение 178
Учитель поставила 2 в последней четверти и назначила консультации на лето 123
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь