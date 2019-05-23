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11:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Напиток фараонов. В Израиле сварили пиво на дрожжах 5000-летней давности

Ученым в Израиле удалось сварить пиво, использовав дрожжи 5000-летней давности.

Источник: EPA

Исследователям Управления древностей Израиля и ученым из трех израильских университетов удалось получить шесть образцов древних дрожжей из обнаруженных при раскопках кувшинов.

По их мнению, нечто подобное пили фараоны в древнем Египте.

Ученые надеются, что возрожденное античное пиво со временем появится на полках магазинов.

Я помню, когда мы наконец сварили это пиво, мы все сели за стол и начали его пить… И я сказал, что-либо нам сейчас будет хорошо, либо через пять минут мы все будем мертвы.
Арен Майер
археолог из университета имени Бар-Илана

«Нам удалось выжить», — добавляет он.

Профессор Арен Майер из университета имени Бар-Илана (слева), доктор Йицхак Паз из Управления древностями Израиля, и профессор Юваль Гадот из Тель-Авивского университета (справа) | Источник: EPA

В далеком прошлом этого региона пиво было одним из основных видов продовольствия, как и хлеб, и его пили все, вне зависимости от социального статуса или возраста.

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Поскольку вода часто могла быть заражена, считалось, что гораздо безопаснее пить пиво или вино.

Пиво тогда делалось при помощи смеси зерновых и воды, которую потом запекали и оставляли на солнце для брожения. Для вкуса иногда добавлялись экстракты разных фруктов.

Идея возродить античное пиво возникла у исследователей Еврейского университета в Иерусалиме Ронена Хазана и Михаэля Клуештейна.

С помощью специалиста по пивоварению Итая Гутмана, они применили современные технологии и создали нечто, похожее на пшеничное пиво, с концентрацией алкоголя в 6%, а также медовуху, с концентрацией алкоголя в 14%.

Образцы дрожжей были собраны из двух десятков остатков древних кувшинов, найденных в Святой Земле | Источник: AFP

В прошлом Итай Гутман воссоздал пиво на основе генетически модифицированного сорта зерна 10-тысячелетней давности. Но исследователи говорят, что до сих пор никому не удавалось производить алкоголь на основе собственно античных дрожжей.

Абсолютно невероятно, что дрожжи выжили в древних кувшинах в течение тысяч лет, они словно ждали, чтобы их откопали и дали им снова жить.
Ронен Хазан

«Помимо того, что пить пиво времен фараонов довольно необычно само по себе, это еще и чрезвычайно важное достижение в области экспериментальной археологии, — продолжает он. — И, кстати, это пиво вполне недурное на вкус».

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