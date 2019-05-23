В Минприроды не будут брать во внимание слова отловщика, отказавшегося отпускать косаток

«Позиция Минприроды неизменна. Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить. Все, что ранее заявляли в министерстве и министр Дмитрий Кобылкин остаётся неизменным», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства в четверг.
Говоря о высказываниях руководителя одной из компаний-отловщиков о том, что компания не собирается выпускать своих косаток и белух из «китовой тюрьмы», собеседник агентства сказал: «Это личное мнение и решение компании-отловщика. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство».
Ранее в четверг руководитель одной из компаний-отловщиков ООО «Афалина» заявил, что не собирается выпускать своих косаток и белух из «китовой тюрьмы», несмотря на решение международных и российских ученых и властей.
«Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи — ИФ) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», — сообщил журналистам директор ООО «Афалина» Алексей Решетов в Южно-Сахалинске, где в городском суде проходит слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из «китовой тюрьмы».
Он уточнил, что никаких решений о выпуске не принималось.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой». После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.
В настоящее время ведется подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов. Животных должны освободить до начала июля.