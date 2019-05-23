11:27 (мск), источник: РИА Новости
Песков прокомментировал запуск британского шоу с 3D ведущим в виде Путина
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Ранее британская телерадиокорпорация
??? Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в