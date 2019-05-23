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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал запуск британского шоу с 3D ведущим в виде Путина

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск британского ток-шоу, ведущим которого станет мультипликационный персонаж, изображающий главу РФ, отметив, что Владимир Путин не хочет хоть чем-то походить на создаваемые карикатурные образы.

Источник: РИА Новости

Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си заявила о запуске ток-шоу, ведущим которого станет разработанный в 3D графике мультипликационный персонаж, изображающий президента России.

«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — приводит слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».

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