12:36 (мск), источник: Чердак
В тепле девушки лучше парней решили когнитивные тесты
А парни, наоборот, лучше справились с ними в прохладе.
Эксперимент показал, что повышение температуры в помещении
Исследования показывают, что женщины чувствуют себя лучше при более высокой температуре воздуха, чем мужчины. Однако ученые не знали, как температура влияет на умственные способности людей в зависимости от пола.
Ученые из США и Германии проверили эту связь и описали результаты. Для эксперимента исследователи отобрали 543 студента берлинских вузов — 320 мужчин и 223 женщины, в среднем 23 лет от роду. Всех участников разделили на 23 группы, которые по отдельности выполняли по три задания.
Первое было посвящено арифметике — нужно было складывать пять двузначных чисел. Всего таких примеров было 50, участникам нужно было уложиться в пять минут. За правильно решенные примеры студенты получали денежное вознаграждение.
Во втором задании студенты получали набор из десяти букв: A, D, E, H, I, N, R, S, T, U. Нужно было за пять минут составить из этих букв как можно больше слов на немецком языке. За реально существующие слова участники также получали деньги.
И наконец третье задание — тест когнитивной рефлексии, CRT. Считается, что этот тест связан с интеллектуальными способностями, которые выявляет тест на IQ. Он состоит из трех вопросов с неочевидным правильным ответом, например таких: «Бейсбольная бита и мяч вместе стоят €1.10. Бита на евро дороже, чем мяч. Сколько стоит мяч в центах?». На это задание участникам отвели все те же пять минут.
Все группы были разбиты на четыре категории по температуре, при которой выполняли задания: одни студенты работали при температуре 18,9 °C, другие — 22,8 °C, третьи — 27,5 °C, а четвертые — при 31 °C.
При низких температурах женщины выполняли задания по арифметике хуже, чем мужчины, но при 30 °C они сравнялись друг с другом. Интересно, что с ростом температуры женщины решали примеры лучше, чем ухудшали свои результаты мужчины — на каждый градус женщины складывали числа на 1,76% лучше, а мужчины на 0,63% хуже.
В задании на составление слов женщины тоже уступали мужчинам в условиях прохлады, но когда температура перевалила за 30 °C, превзошли их. Потепление вновь действовало на женщин почти вдвое сильнее. Если мужчины ухудшали результаты на 0,6% с каждым градусом тепла, то женщины улучшали на 1,02%. В тесте с битами и мячами температура на результаты обоих полов температура никак не повлияла — женщины решали задания стабильно хуже.
Авторы исследования заключают, что разница в температурах влияет не только на комфорт представителей разных полов, но и на когнитивные способности. Они призывают сделать температуру там, где работают или учатся и мужчины, и женщины, выше.