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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Секс-меньшинствам протянули руку

Почти половина россиян высказались за равные права для геев.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Опрос «Левада-центра» показал рост толерантности россиян к представителям сексуальных меньшинств. Почти половина респондентов согласились с утверждением, что геи и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане. Еще шесть лет россияне высказывались по этому вопросу более негативно, отмечают исследователи.

Аналитический центр «Левада» опубликовал опрос об отношении россиян к представителям ЛГБТ. Он проводился 18—23 апреля, были опрошены 1682 человека в 50 регионах России. Больше половины — 56% — заявили, что относятся к секс-меньшинствам отрицательно. При этом почти 40% высказали свою нейтральную позицию, а 3% относятся к ЛГБТ положительно.

На вопрос о том, должны ли геи и лесбиянки иметь в России такие же права, как и другие граждане, пятая часть опрошенных заявили о своем четком согласии.

Еще 27% отметили, что скорее согласны с этим утверждением. Таким образом, за права высказались 47% опрошенных. При этом те, кто высказался против равных прав, оказались в меньшинстве — 43%. Еще 9% затруднились с ответом. «По этому вопросу в 2013 году наблюдался скачек негативных эмоций по отношению к ЛГБТ-людям, — отметили в “Левада-центре”.— С большой долей уверенности это можно объяснить той кампанией, которая была развязана в ведущих российских СМИ вокруг так называемого закона “против пропаганды гомосексуализма”. К сегодняшнему дню, похоже, негативный эффект этой кампании на общественное мнение постепенно выдохся».

Исследователи отметили, что лучше всего к ЛГБТ-людям относятся те, у кого геи и лесбиянки есть среди друзей.

В этой группе нейтральное или положительное отношение демонстрируют порядка 80%. О наличии геев среди друзей сообщили 8% опрошенных. Это число растет, отметили в «Левада-центре», предположив, что россиянам стало комфортнее говорить с интервьюерами. «В любом случае рост этого показателя означает тренд на медленную “нормализацию” отношения к ЛГБТ-людям в нашей стране», — подчеркивается в исследовании.

Также отмечено, что к секс-меньшинствам лучше относятся молодые люди, жители крупных городов, обладатели высшего образования и хорошего достатка. «Хуже всего к ЛГБТ-людям настроены россияне старше 65 лет, а также наименее обеспеченные граждане и проживающие за пределами крупных городов», — добавили исследователи.

45% опрошенных заявили, что их отношение к знакомым не изменится, если они узнают об их нетрадиционной ориентации. Но половина из них подчеркнули, что не хотели бы слышать подробности об этой части их жизни. 18% отметили, что сократят частоту общения, а 31% пояснили, что разорвут все связи.

Почти половина (46%) считают, что сексуальную ориентацию можно сменить под влиянием внешних обстоятельств: окружения, воспитания, либо происходящих событий. При этом 27% отметили, что сексуальная ориентация — это врожденное свойство, которое нельзя изменить. Еще 14% посчитали, что возможны оба варианта.

Также почти половина россиян не знают о случаях насилия в отношении представителей ЛГБТ. Лишь четверть (28%) осведомлены о широком распространении таких случаев. «Самыми информированными являются люди моложе 25 лет. Чем старше респондент, тем меньше он демонстрирует осведомленность», — пояснили исследователи.

Напомним, в 2013 году в России появился закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. После этого власти начали отказывать представителям ЛГБТ в согласовании гей-парадов, руководствуясь этим законом. Например, вчера власти Москвы не разрешили проведение в столице гей-парада.

Частные мероприятия ЛГБТ-организаций зачастую срываются из-за появления полиции, проверяющей, нет ли среди присутствующих граждан младше 18 лет. На представителей секс-меньшинств постоянно происходят нападения.

Например правозащитники из организации «Стимул» насчитали в Московском регионе в 2017 и 2018 годах 24 нападения по мотивам гомофобии, из них 14 — с применением физического насилия. Лишь треть жертв обратилась в полицию. При этом при рассмотрении дел о подобных преступлениях редко учитывается мотив гомофобии, отмечают в «Стимуле». Представители ЛГБТ также жалуются на дискриминацию на работе: работодатели зачастую вынуждают сотрудника уволиться, если узнают о его ориентации, говорят правозащитники.

Но наиболее широко преследуются геи в Чечне, указывают в «Российской ЛГБТ-сети». В республике с начала 2017 года идет кампания против секс-меньшинств, утверждают в организации. Людей задерживают силовики и пытают, требуя признаться в нетрадиционной ориентации и передать данные о знакомых геях. 125 человек уехали из Чечни, из них 49 до этого были задержаны силовиками, а 37 человек рассказали о пытках и пребывании в заключении от трех дней до трех недель. В полицию обратился только один человек — 30-летний уроженец Омской области Максим Лапунов, однако его жалоба осталась без удовлетворения. Год назад и. о. министра юстиции Александр Коновалов заявил, что сообщения о нарушении прав геев не подтвердились. Власти Чечни также утверждают, что информация о преследовании ЛГБТ не соответствует действительности. Сейчас международная правозащитная организация Amnesty International собирает подписи под петицией, рассказывающей о проблемах чеченских геев. Ее уже подписали 275 тыс. человек со всего мира. Организация отправила петицию российским властям с требованием начать расследование фактов незаконных задержаний.

Анастасия Курилова

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