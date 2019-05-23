13:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск
Красноярский депутат предложил запретить «кровавую» игру Minecraft
По мнению Владимира Рейнгардта, она построена на убийствах.
Депутат краевого Заксобрания Владимир Рейнгардт на сессии парламента выступил против компьютерной игры Minecraft. По мнению народного избранника, она построена на убийствах и крови. Негодование народного избранника было связано с докладом Ирины Мирошниковой — уполномоченного по правам ребенка в регионе. На сессии она говорила о семьях и детях. По ее словам, большая часть браков в Красноярском крае заканчивается разводами.
Во время своего рассуждения депутат Рейнгардт вспомнил о случае, произошедшем в одном из районов края. В библиотеке он встретил подростков, которые не читали книги, а играли в смартфоны — как раз в тот самый Minecraft.
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Депутаты рассмотрели связь между разводами и современными реалиями. Хотя Мирошникова в своем докладе указала немного на другие причины: алкоголизм, неблагоприятные условия для жизни и воспитания детей, материальные трудности и бытовые разногласия.
Отметим, что Minecraft — это популярная во всем мире компьютерная игра, выпущенная в ноябре 2011 года. Игрокам нужно собрать свой виртуальный мир из кубических блоков. Игра не имеет строгих правил и определенных миссий.
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