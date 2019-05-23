Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Чтобы выжить, фермер отрезал себе ногу карманным ножом
Только сейчас открывается неожиданная сторона жизни Райкина
На окраинах Москвы тоже неплохо: фото роскошной квартиры в Бутово
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
ГАИ: с 25 мая водителям нужно днем включать ближний свет фар
Кучма обратился напрямую к Зеленскому
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву
Женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками с мелочью (видео)
Самое жуткое метро в мире зальют цементом (фото)
7 звездных романов, в которые никто не верит
«Русалка»: Наталья Подольская вышла в свет в блестящем платье
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой
Дакота с Соколовским и другие пары, которые расстались после рождения детей
В Москве помыли самое высокое здание. Как это было: фото
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
34В Москве прошел Парад Победы
13:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский депутат предложил запретить «кровавую» игру Minecraft

По мнению Владимира Рейнгардта, она построена на убийствах.

Источник: Законодательное Собрание Красноярского края

Депутат краевого Заксобрания Владимир Рейнгардт на сессии парламента выступил против компьютерной игры Minecraft. По мнению народного избранника, она построена на убийствах и крови. Негодование народного избранника было связано с докладом Ирины Мирошниковой — уполномоченного по правам ребенка в регионе. На сессии она говорила о семьях и детях. По ее словам, большая часть браков в Красноярском крае заканчивается разводами.

Во время своего рассуждения депутат Рейнгардт вспомнил о случае, произошедшем в одном из районов края. В библиотеке он встретил подростков, которые не читали книги, а играли в смартфоны — как раз в тот самый Minecraft.

Смотрите, что делает наша пресса, наше телевидение, наш интернет! Пора уже эту помойку расчистить и пропагандировать здоровый образ жизни, пуританство, многодетность семей поощрять.
Владимир Рейнгардт

Депутаты рассмотрели связь между разводами и современными реалиями. Хотя Мирошникова в своем докладе указала немного на другие причины: алкоголизм, неблагоприятные условия для жизни и воспитания детей, материальные трудности и бытовые разногласия.

Отметим, что Minecraft — это популярная во всем мире компьютерная игра, выпущенная в ноябре 2011 года. Игрокам нужно собрать свой виртуальный мир из кубических блоков. Игра не имеет строгих правил и определенных миссий.

Читайте также

Краевые спортсмены заявили о недопустимости закрытия бассейна в Березовке
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Поставщик спецсвязи для Кремля скрылся от ФСБ
Песков прокомментировал запуск ток-шоу с Путиным в роли ведущего
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
Упавший на жилой дом метеорит оказался полон сюрпризов
«Самое жуткое метро в мире» в Омске «зальют цементом»
В парке Нью-Йорка используют козлов вместо газонокосилок (видео)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой 10-летняя Ника и 9-летний Энджел пробуют себя в качестве актеров
Авто
Новый кроссовер Renault для России: цена — от 1 400 000 рублей Renault открыла прием заказов на новый кроссовер Arkana. И в первые минуты на автомобиль нашлись покупатели... Продали уже 7 машин!
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой Звезда поделилась с поклонниками редким личным фото
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь