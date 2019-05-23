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13:26 (мск), источник: Популярная механика

Упавший на жилой дом метеорит оказался полон сюрпризов

Недавно крышу дома в Коста-Рике пробил осколок метеорита неизвестного происхождения. Оказалось, что внутри него скрываются ценные «подарки» из космоса!

Источник: ASU

Метеориты постоянно падают на Землю. Согласно одному исследованию, ежегодно к нам из космоса прибывает от 36 до 166 метеоритов, вес которых превышает 10 грамм. В большинстве случаев эти происшествия не представляют собой сколько-нибудь значимые события, и обыватель крайне редко обратит на них внимание. Однако иногда метеориты могут представлять серьезную угрозу. Так, к примеру, совсем недавно кусок космической скалы пробил крышу дома в Коста-Рике.

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В результате расследования выяснилось, что метеорит весом чуть меньше килограмма состоит из удивительных и совершенно нехарактерных для космических тел материалов. Это углеродистый хондрит — редкая разновидность породы, наполненная водой и органическими соединениями. Исследователи из Университета Аризоны говорят, что многие углеродистые хондриты — это, по факту, глиняные шарики, в которых содержание собственно глины колеблется от 80 до 95%. Это важное обстоятельство, хотя бы потому, что глина состоит в том числе и из воды.

Ученым пришлось устроить настоящую гонку: на момент открытия сезон засухи в Коста-Рике подходил к концу, и если не поторопиться, то космический клад попросту размокнет от дождевой влаги.

Изначально метеорит был размером со стиральную машинку, но раскололся в воздухе.

К настоящему времени исследователям удалось собрать 25 килограмм породы, которая в сумме составляет шар размером с мяч для пляжного волейбола.

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Кроме того, метеориты порой слишком хорошо «адаптируются» к новым условиям. «Если оставить углеродистый хондрит на воздухе, то он быстро потеряет некоторые “внеземные” свойства. Это будет проблемой, так как в данном случае он станет практически непригодным для исследований», поясняет Лоуренс Гарви, профессор в Школе исследования Земли и космоса.

В прошлом подобный метеорит уже сыграл важную роль в развитии современной науки. В 1969 году Мурчинсонский метеорит, также состоявший из углеродистого хондрита и также упавший на ранчо владельца скота, оказался хранилищем компонентов земных ДНК и РНК. Среди прочего, именно благодаря ему ученые открыли новое семейство внеземных аминокислот. Такие космические тела особенно ценны, поскольку содержат себе отлично сохранившуюся информацию о происхождении Солнечной системы и ее прошлом.

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