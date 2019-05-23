14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В знаменитом аббатстве Гримберген в Бельгии возродили пивоварню спустя 200 лет
Монахи даже прошли специальные курсы.
Пиво под торговой маркой Grimbergen известно во всем мире, но аббатство, давшее свое имя напитку, не занималось его производством уже 200 лет. Пиво по лицензии производилось крупными пововаренными компаниями, но сейчас монахи аббатства Гримберген решили снова взять дело в свои руки и начать производить пиво на местном сырье.
Но в 1798 году городок во Фламандском Брабанте оккупировали французские войска, которые разграбили монастырь и сожгли его вместе с пивоварней.
К возрождению древней традиции монахи подошли со всей серьезностью: помощник приора Карел Стаутмас даже прошел курс обучения в Скандинавской школе пивоваров в Копенгагене.
Средства, вырученные от продажи пива, монахи намерены направить на реставрацию и на содержание аббатства, а также на благотворительность.
Екатерина Гура