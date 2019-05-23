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15:50 (мск), источник: ТАСС

Наставница дочери Алсу не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Светлана Лобода выступит в этот день в Алма-Ате.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Артистка Светлана Лобода, наставница дочери певицы Алсу 10-летней Микеллы Абрамовой, не будет участвовать в специальном выпуске шоу «Голос. Дети», который пройдет в пятницу в прямом эфире на Первом канале. Певица выступит в этот день в Алма-Ате, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — отметила она.

На уточняющий вопрос проходили ли предварительные съемки шоу, пресс-секретарь ответила:

Ничего не проходило. Светлана на гастролях, она приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве.
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Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Микелла Абрамова победила в «Голос. Дети» по итогам зрительского СМС-голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

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