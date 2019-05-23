15:50 (мск), источник: ТАСС
Наставница дочери Алсу не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Светлана Лобода выступит в этот день в
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Артистка Светлана Лобода, наставница дочери певицы Алсу 10-летней Микеллы Абрамовой, не будет участвовать в специальном выпуске шоу «Голос. Дети», который пройдет в пятницу в прямом эфире на Первом канале. Певица выступит в этот день в
«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — отметила она.
На уточняющий вопрос проходили ли предварительные съемки шоу,
Ничего не проходило. Светлана на гастролях, она приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве.
Микелла Абрамова победила в «Голос. Дети» по итогам зрительского
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
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