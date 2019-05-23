15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкие белые тигрята впервые прошли медосмотр в зоопарке Чили
Малыши родились месяц назад.
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Малыши родились месяц назад.
В зоопарке чилийского города Ранкагуа впервые показали трех белых тигрят, которые прошли первый в жизни медицинский осмотр. Ветеринары проверили у малышей зубы, послушали сердце и измерили температуру и вес. За месяц тигрята набрали около трех килограммов, и врачи подтвердили, что они полностью здоровы.
Сотрудники зоопарка уточнили, что эти белые тигры — не альбиносы, а носители рецессивных генов, ставших причиной такой мутации. Им очень сложно выжить в дикой природе
Маленьких тигрят после осмотра отдали маме. Теперь им предстоит выбрать имена. Руководство зоопарка планирует организовать конкурс среди детей, которые и придумают малышам клички.
Екатерина Гура