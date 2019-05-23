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15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкие белые тигрята впервые прошли медосмотр в зоопарке Чили

Малыши родились месяц назад.

В зоопарке чилийского города Ранкагуа впервые показали трех белых тигрят, которые прошли первый в жизни медицинский осмотр. Ветеринары проверили у малышей зубы, послушали сердце и измерили температуру и вес. За месяц тигрята набрали около трех килограммов, и врачи подтвердили, что они полностью здоровы.

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Сотрудники зоопарка уточнили, что эти белые тигры — не альбиносы, а носители рецессивных генов, ставших причиной такой мутации. Им очень сложно выжить в дикой природе из-за отсутствия камуфляжа.

Маленьких тигрят после осмотра отдали маме. Теперь им предстоит выбрать имена. Руководство зоопарка планирует организовать конкурс среди детей, которые и придумают малышам клички.

Екатерина Гура

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