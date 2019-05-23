Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Зеленский придумал, как решить вопрос с Россией
Россиянин пять раз обокрал одну и ту же квартиру
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
ГАИ: с 25 мая водителям нужно днем включать ближний свет фар
Кучма обратился напрямую к Зеленскому
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
15 важных фактов о воде
Двум миллиардам человек угрожает сибирская язва
Певица отказалась участвовать в мошенничестве, сделав заявление
20-летняя модель сразила завидного холостяка
Дефицит педагогов в российских школах к 2029 году составит 180 тыс. человек
В сеть попали новые фото Ирины Шейк с дочерью
На окраине Москвы тоже неплохо: фото роскошной квартиры в Бутово
Россиянин пять раз обокрал одну и ту же квартиру
Фоторепортажи
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
10Обострение ситуации в Каракасе
18:24 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко заявила, что не имеет отношения к истории с «Коммерсантом»

МОСКВА, 23 мая — РИА новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила сожаление в связи с историей вокруг статьи в газете «Коммерсант», но еще раз подчеркнула, что не имеет к ней никакого отношения, а работать на своем посту намерена до тех пор, пока ей доверяют президент и коллеги.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд журналистов «Коммерсанта» объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы Совета Федерации Матвиенко. По словам главного редактора «Коммерсанта» Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД «Коммерсантъ» Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.

Ещё раз: мне даже комментировать нечего. Никакого отношения не имею к событиям, происходящим в издательском доме «Коммерсант». Никаких разговоров ни с кем на эту тему не было, если мы сидели рядом с Усмановым, то это не означает, что мы обсуждали этот вопрос.
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

По ее словам, разговор шел на общие темы.

Ещё раз: я не имею никакого отношения к происходящему. Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно откуда взятую, я еще должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим. Слушайте: никакого отношения не имею. Сожалею, что все так произошло. Никаких у меня ни к кому претензий не было и нет.
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

Матвиенко также ответила на вопрос, нет ли у нее планов покинуть свой пост и перейти на другую работу.

«Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка. А что касается моей работы, я буду работать столько, сколько мне будут доверять мои коллеги по Совету Федерации и президент, естественно», — сказала Матвиенко.

При этом она напомнила, что в России, согласно законодательству, собственник «не имеет права вмешиваться в редакционную политику».

 Организаторы 'Евровидения' пересмотрели итоги конкурса
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу 'Голос. Дети'
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Поставщик спецсвязи для Кремля скрылся от ФСБ
Песков прокомментировал запуск ток-шоу с Путиным в роли ведущего
Упавший на жилой дом метеорит оказался полон сюрпризов
Сборная России обыгрывает США после второго периода
«Самое жуткое метро в мире» в Омске «зальют цементом»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве Киноадаптацию знаменитого диснеевского мультфильма одними из первых увидели звезды российского кино и шоу-бизнеса
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить 1,4 млн рублей Renault открыла прием заказов на новый кроссовер Arkana. И в первые минуты на автомобиль нашлись покупатели... Продали уже 7 машин!
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Дети
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой Звезда поделилась с поклонниками редким личным фото
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь