Матвиенко заявила, что не имеет отношения к истории с «Коммерсантом»

Ранее ряд журналистов «Коммерсанта» объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы Совета Федерации Матвиенко. По словам главного редактора «Коммерсанта» Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД «Коммерсантъ» Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.
По ее словам, разговор шел на общие темы.
Ещё раз: я не имею никакого отношения к происходящему. Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно откуда взятую, я еще должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим. Слушайте: никакого отношения не имею. Сожалею, что все так произошло. Никаких у меня ни к кому претензий не было и нет.
Валентина Матвиенкоспикер Совета Федерации
Матвиенко также ответила на вопрос, нет ли у нее планов покинуть свой пост и перейти на другую работу.
«Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка. А что касается моей работы, я буду работать столько, сколько мне будут доверять мои коллеги по Совету Федерации и президент, естественно», — сказала Матвиенко.
При этом она напомнила, что в России, согласно законодательству, собственник «не имеет права вмешиваться в редакционную политику».