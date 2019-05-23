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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси внезапно поучаствовал в Венецианской биеннале (видео)

Туда его никто не приглашал.

Уличный художник Бэнкси нелегально выставил свою инсталляцию под названием Venice in Oil на биеннале в Венеции. Об этом он сам рассказал в своем Instagram, опубликовав видеоролик из итальянского города.

Бэнкси признался, что на биеннале его не пригласили, но он все равно решил принять в ней участие. Его инсталляция состояла из нескольких картин, которые вместе изображали гигантский круизный лайнер в маленьком порту Венеции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик заканчивается тем, что мужчину, установившего инсталляцию, прогоняет полиция, заявляя, что он не имеет права здесь стоять.

Тем не менее свою миссию Бэнкси выполнил. Своей работой стрит-арт художник хотел привлечь внимание к проблемам: круизные лайнеры загрязняют порты Венеции, а также создают большие неудобства для местных жителей.

Екатерина Гура

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