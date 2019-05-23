17:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин вручил государственные награды
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля выдающимся россиянам и нескольким иностранцам.
Высшую госнаграду получила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она была удостоена ордена «Святого Апостола Андрея Первозванного», вручаемого за исключительные заслуги.
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили:
Орден «За заслуги перед отечеством» II степени были вручены:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получили:
Орден мужества был вручен
Орден Александра Невского получили:
Орден дружбы получили:
Орден почета получили: