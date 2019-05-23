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17:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин вручил государственные награды

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля выдающимся россиянам и нескольким иностранцам.

Источник: Пресс-служба Президента России

Высшую госнаграду получила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она была удостоена ордена «Святого Апостола Андрея Первозванного», вручаемого за исключительные заслуги.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили:

  • ректор МГУ Виктор Садовничий;
  • худрук Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев.

Орден «За заслуги перед отечеством» II степени были вручены:

  • замдиректору по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Лейле Адамян,
  • президенту Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимиру Шевченко и инструктору центра подготовки космонавтов им. Гагарина Федору Юрчихину.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили:

  • писатель-сатирик Михаил Жванецкий;
  • мэр Казани Ильсур Метшин;
  • модельер Валентин Юдашкин.
  • ректор финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получили:

  • актер Сергей Маковецкий;
  • руководитель Национального центра детской гематологии Александр Румянцев;
  • космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко;
  • гендиректор «Организационного комитета-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин.

Орден мужества был вручен летчику-испытателю летной службы Московского вертолетного завода им. Миля Владимиру Кутанину.

Орден Александра Невского получили:

  • художник Сергей Андрияка;
  • председатель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин;
  • главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян;
  • ректор Российского экономического университета им. Плеханова Виктор Гришин;
  • гендиректор ЗАО «Научно-производственное объединение специальных материалов» Михаил Сильников.

Орден дружбы получили:

  • певица Лариса Долина;
  • президент FIFA Джованни Инфантино;
  • посол КНР в России Ли Хуэй;
  • партнер адвокатского бюро «Де Голль, Флеранс и партнёры» Андреа Пинн;
  • ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе;
  • гендиректор «Газпром-Медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко;
  • митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян);
  • доярка филиала № 4 «Агрофирма Хотынецкая» Валентина Карманович;
  • председатель попечительского совета Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных «Живая природа степи» Али Узденов;
  • президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

Орден почета получили:

  • гендиректор и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман;
  • директор детско-юношеской спортивной школы боевых искусств Череповца Юрий Филимонов;
  • вице-президент РАН Владимир Чехонин.
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