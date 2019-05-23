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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер погладил акулу и покормил ее с руки (видео)

У него есть свой секрет общения с хищниками.

Дайвер Джош Экклз уже более 10 лет дружит с акулами (даже если они об этом и не догадываются). Он ныряет с аквалангом в разных странах мира и уже выработал собственную технику общения с этими опасными хищниками. Причем настолько удачно, что даже может легко покормить акулу с руки и погладить ее.

Именно эти дружеские отношения Экклза с акулами недавно снял на видео его друг Тодд Томас, тоже дайвер. Вместе они плавали в океане рядом с побережьем города Юпитер в американском штате Флорида.

В ролике Экклз кормил с руки свою давнюю подругу — беременную тигровую акулу по имени Дженни. С ней дайвер знаком уже три года.

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Несмотря на то, что тигровые акулы считаются одними из самых агрессивных представительниц своего вида, Дженни вела себя крайне дружелюбно.

Однако секрет тут вовсе не в дружбе. Дело в том, что Джош за эти годы освоил специальную технику гипноза. Если погладить акулу по особой зоне на носу (там находятся органы чувств — ампулы Лоренцини), то мышцы хищницы сокращаются, и она становится абсолютно неподвижной.

Екатерина Гура

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