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01:17 (мск), источник: Daily Storm

Скрипаль звонил 9 мая племяннице, чтобы поздравить с Днем Победы

Он сообщил, что с ним и с дочерью Юлией все нормально, и хотел узнать о здоровье родственников.

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль впервые вышел на связь с родственниками после отравления, позвонив племяннице Виктории в Ярославль. Поскольку ее телефон был вне зоны доступа, Скрипаль записал сообщение на автоответчик. В нем он поздравил родных с Днем Победы и сообщил, что с ним и его дочерью Юлией все нормально. Запись сообщения опубликовал MK.ru.

«Пытался пробиться, но говорят: “Абонент не отвечает, абонент не отвечает”. Ну ладно, с праздником! Хотел узнать, как там у вас дела. У меня все нормально, ну у нас, у Юлечки», — сказал Скрипаль.

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Власти Великобритании считают причастными к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба подозреваются в связях с российской разведкой. Россия категорически отрицает причастность к этому преступлению. При этом выдвигались предположения, что Сергей Скрипаль мертв, поскольку о нем ничего не было известно.

Российские дипломаты не раз призывали своих британских коллег представить официальные материалы по расследованию дела об отравлении Скрипаля и его дочери, но им в этом отказывали. 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз упрекнула коллег из Великобритании в неготовности идти навстречу россиянам.

Обвиняемые в преступлении Петров и Боширов в интервью осенью 2018-го рассказали, что действительно ездили в Солсбери, но с туристическими целями — «смотреть на шпиль», к отравлению они непричастны.

Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению Скрипалей объявили еще 23 страны, в том числе США.

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Сергей Скрипаль позвонил своей племяннице Виктории
Во время загрузки произошла ошибка.
23 мая© Ньюстюб
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