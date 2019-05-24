01:17 (мск), источник: Daily Storm
Скрипаль звонил 9 мая племяннице, чтобы поздравить с Днем Победы
Он сообщил, что с ним и с дочерью Юлией все нормально, и хотел узнать о здоровье родственников.
«Пытался пробиться, но говорят: “Абонент не отвечает, абонент не отвечает”. Ну ладно, с праздником! Хотел узнать, как там у вас дела. У меня все нормально, ну у нас, у Юлечки», — сказал Скрипаль.
4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Власти Великобритании считают причастными к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба подозреваются в связях с российской разведкой. Россия категорически отрицает причастность к этому преступлению. При этом выдвигались предположения, что Сергей Скрипаль мертв, поскольку о нем ничего не было известно.
Российские дипломаты не раз призывали своих британских коллег представить официальные материалы по расследованию дела об отравлении Скрипаля и его дочери, но им в этом отказывали. 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз упрекнула коллег из Великобритании в неготовности идти навстречу россиянам.
Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению Скрипалей объявили еще 23 страны, в том числе США.