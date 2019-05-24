00:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Александр Бастрыкин реабилитировал МВД
Прекращено уголовное дело о злоупотреблениях в интеллектуальной системе полицейского ведомства.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование фигурантов громкого уголовного дела о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ. Следствие и ФСБ предполагали, что действиями обвиняемых, в том числе чиновника министерства Андрея Нечаева и руководителей двух крупных
Громкое дело, как утверждают источники «Ъ», разваливалось в течение последних двух месяцев. Руководитель следственной группы, старший следователь главка по расследованию особо важных дел СКР Алексей Донсков сначала сообщил бывшим обвиняемым о прекращении их уголовного преследования по телефону, воздержавшись от подробных комментариев. Он лишь отметил, что ответы на все свои вопросы они найдут в его постановлениях, которые уже были разосланы фигурантам дела и их защитникам по почте.
На телефонные же объяснения, по словам Алексея Донскова, времени у него не было, поскольку он уже приступил к расследованию другого, не менее важного и сложного уголовного дела — о недавней катастрофе SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек.
В четверг, 23 мая, постановления адвокаты, наконец, получили. Из этих документов следует, что следователь Донсков больше не усматривает в действиях бывших обвиняемых состава преступления, освобождает их от всех наложенных ранее ограничений и предоставляет им права на полную реабилитацию и получение компенсаций за возможно нанесенный в результате его действий моральный и имущественный вред.
Адвокат Вадим Мясников, защищавший главного обвиняемого по делу,
При этом ответить на вопрос, воспользуются ли оправданные фигуранты дела своим правом на компенсацию ущерба, никто из опрошенных «Ъ» адвокатов не смог. По их словам, пока клиенты просто отдыхают.
Адвокат Мясников, правда, заявил «Ъ», что его клиент планирует вернуться на госслужбу. Как пояснил защитник, в рамках уголовного дела МВД предъявило своему сотруднику Нечаеву иск на 1,4 млрд руб., поэтому во избежание конфликта интересов тот был вынужден уволиться из СТиС. При этом господин Нечаев остался главным конструктором ИСОД МВД РФ,
«Глава МВД РФ возложил на Андрея Нечаева обязанности по развитию этой системы, которой ежедневно пользуются тысячи сотрудников министерства и с помощью которой ежегодно оказывается самое большое количество госуслуг в стране, — отметил защитник Мясников.— На этом посту мой клиент готов продолжить свою деятельность, если, конечно, в МВД за время его отсутствия не было принято иных решений».
ИСОД была установлена в МВД в 2014—2016 годах. Она связала все территориальные и профильные подразделения МВД РФ в единую цифровую сеть, обеспечив таким образом быструю и защищенную возможность передавать информацию внутри полицейского ведомства. Однако осенью 2017 года сотрудники ФСБ задержали заказчика и главного конструктора ИСОД Нечаева на открытии международной выставки «Интерполитех-2017», в которой принимали участие едва ли не все руководители МВД.
Тогда же стало известно, что, по версии СКР, господин Нечаев принял и оплатил незавершенные работы и нанес таким образом своему ведомству ущерб на всю сумму контракта — 1,4 млрд руб. По мнению следствия, нанятые заказчиком специалисты по информационным технологиям не доделали как минимум три важнейших компонента ИСОД: систему «Следопыт М» для оперативников угрозыска, сервер «Мост» закрытой связи с МВД с Генпрокуратурой и общеполицейскую базу данных «Модернизация». В связи с этим СКР возбудил в отношении заказчика уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и добился ареста обвиняемого.
Буквально через день после этого уволился его куратор, заместитель главы МВД Александр Махонов. В министерстве тогда официально заявили, что не стали препятствовать уходу чиновника, поскольку тот «понес персональную ответственность за подчиненного».
По версии СКР, господин Нечаев оплатил незавершенные работы, чтобы выслужиться перед своим начальством. При этом источники «Ъ» утверждали, что в перспективе следствие планирует установить и доказать, что заказчик ИСОД имел и корыстный интерес, то есть согласился на уступки коммерсантам за взятку.
Отрабатывая эту версию, СКР совместно с ФСБ расширили круг обвиняемых и арестованных. В их число попали специалист мирового уровня в области
Оказавшись в СИЗО, некоторые из них изъявили желание сотрудничать со следствием. Показания обвиняемых позволили СКР инкриминировать господину Нечаеву более тяжкие ст. 286 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающие наказание за превышение должностных полномочий и получение особо крупных взяток.
Однако на завершающей стадии расследования его участники, как полагает близкий к ними источник «Ъ», видимо, поняли, что доказать в суде свои предположения о незавершенности ИСОД им будет сложно. Дело в том, что ни один из привлеченных следствием экспертов так и не смог однозначно установить, досрочно или своевременно была произведена оплата. По мнению большинства специалистов, система ИСОД в целом была запущена в установленные сроки, и уже в 2016 году ей начали пользоваться полицейские всей страны. При этом отдельные компоненты системы и сегодня продолжают модернизироваться и совершенствоваться применительно к современным условиям — таковыми были условия заключенного контракта. В итоге, приняв к сведению неубедительность сделанных следствием выводов и далеко не однозначные перспективы разбирательства этого дела в суде, СКР и решил его прекратить.
Сергей Машкин