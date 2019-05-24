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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Семья Бута впервые получила американскую визу

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жена и дочь отбывающего в США наказание россиянина Виктора Бута впервые с момента его заключения получили американскую визу, об этом сама Алла Бут рассказала газете «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.

«Мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем всё закончится. Ведь два раза мне уже приходилось переносить даты визита из-за задержки выдачи визы… Мы планируем поездку на конец августа — начало сентября», — сказала Алла Бут.

Супруга россиянина уточнила, что изначально они рассчитывали поехать в США в конце 2018 года, поскольку само собеседование в американском диппредставительстве они с дочерью прошли в сентябре.

Алла Бут также добавила, что они планируются пробыть в Штатах как минимум месяц, но все зависит от финансов.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб. В Таиланде он выиграл два дела об экстрадиции в США подряд в судах первой инстанции, однако апелляционный суд изменил постановление по одному из них, открыв дорогу для оформления документов на экстрадицию россиянина в Америку.

Тем не менее, американские власти не дождались окончания оформления и принятия правительственных решений и судебного разрешения на передачу им Бута и вывезли россиянина в США с нарушением таиландского и американского законодательства.

В Нью-Йорке Бута признало виновным жюри присяжных, после чего он был приговорен к 25 годам тюрьмы, минимальному сроку по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, убийства офицеров ВС США при исполнении служебных обязанностей, нелегального оборота средств ПВО и материальной поддержки терроризма. Бут находится в таиландских и американских тюрьмах уже 11 лет.

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