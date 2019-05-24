Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

«Конечно, точный диагноз нельзя поставить через 500 лет после смерти да Винчи, но я уверен в том, что СДВГ — наиболее убедительное и научно правдоподобное объяснение тому, почему Леонардо редко удавалось доводить работу до конца. Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность», — заявил Марко Катани (Marco Catani), нейрофизиолог из Королевского колледжа Лондона.
В последние годы ученые начинают раскрывать самые неожиданные тайны истории, изучая то, как различные знаменитые исторические фигуры изображались их современниками в виде скульптур, картин и других памятников искусства, или описывались в хрониках.
К примеру, статуя апостола Петра рассказала медикам, что католический жест благословения двумя пальцами возник из-за того, что первосвященник страдал от повреждения локтевого нерва, а портрет Микеланджело раскрыл тайну того, как художнику удавалось творить, несмотря на прогрессирующий артроз кистей рук. Кристина, девушка-символ Америки с картины Эндрю Уайета, оказалась жертвой редчайшей болезни, синдрома Шарко-Мари-Тута.
Одной из самых больших загадок для нас, как отмечает Катани, остается фигура Леонардо да Винчи, одного из самых известных живописцев, изобретателей и философов Возрождения.
Ни искусствоведы, ни историки до сих пор не могут точно сказать, знаем ли мы, как выглядел великий флорентиец, оставил ли он потомков и знали ли о его открытиях современники.
С другой стороны, описания его внешности, а также особенностей поведения, сохранились в воспоминаниях учеников и современников да Винчи. К примеру, они часто говорили о том, что великий итальянский «универсальный человек» был левшой, обладал обширными интересами, был интересным рассказчиком и собеседником.
Катани обратил внимание на то, что люди, знавшие Леонардо с детства, отмечали, что он обладал очень неусидчивым характером и быстро переключался на какие-то новые дела или проекты, забрасывая старые идеи в полусыром виде. Он достаточно плохо читал и был, скорее всего, дислексиком. Вдобавок, он обладал крайне низким самомнением и считал, что ничего не добился в жизни.
Последняя особенность, по словам британского профессора, натолкнула его на мысль, что флорентийский изобретатель страдал от СДВГ, так как многие его пациенты с аналогичным диагнозом тоже жаловались на то, что им не удалось реализовать себя.
В пользу этого, как отмечает Катани, также говорит и то, что Леонардо был левшой, страдал от дислексии и имел развитое воображение, что характерно для многих современных носителей этого расстройства.
Вдобавок, он мало спал и часто страдал от проблем со распорядком дня, беспрерывно работая днем и ночью.
«Люди считают, что носителями СДВГ обычно бывают непослушные и не очень умные дети, у которых почти всегда появляются проблемы во взрослой жизни. Мои же наблюдения показывают, что многие взрослые с подобным диагнозом были очень любознательными и умными людьми в детстве, которые постепенно впали в депрессию из-за того, что им не удалось реализовать себя. Надеюсь, что пример да Винчи поможет развеять этот миф», — заключает нейрофизиолг.