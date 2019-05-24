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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, как правильно выбрать шаурму

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием, что заказывать в фаст-фуде, как правильно готовить бутерброд, какой кофе полнит больше еды и как есть всё, что хочется.

Источник: РИА Новости

Рост ожирения среди россиян, по данным Роспотребнадзора, за последние восемь лет увеличился вдвое. Около 14% мужчин и 26% женщин в России страдают от избыточного веса, при этом доля людей с ожирением продолжает расти — в их рационе чаще всего наблюдают избыток жира и дефицит белка.

Новость
Определены российские города с самой дешевой шаурмой

Если времени на полноценный прием пищи нет, стоит захватить с собой еду для перекуса, отлично подойдут кисломолочные продукты без сахара, несладкие овощи и фрукты, говорят эксперты.

Однако в ритме большого города проще забежать в ресторан сети быстрого питания или захватить по дороге шаурму, и это будет полезно, считает врач-диетолог Сергей Обложко. По его мнению, с точки зрения правильного питания в шаурме есть все, что необходимо организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.

«Есть две проблемы: производители шаурмы норовят добавить в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать. Второе — на кончиках шаурмы тесто, которое перекручено в несколько раз, и если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое — белок, углеводы и клетчатку», — говорит Обложко.

Если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу.
Сергей Обложко
врач-диетолог

Если найти шаурму без масла не удалось, всегда можно забежать в сеть быстрого питания, успокаивает диетолог. По его словам, важно «находить полезное для себя», например куриные «запчасти» и овощной салат, говорит врач.

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