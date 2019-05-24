09:58 (мск), источник: Ведомости
Семья экс-министра сельского хозяйства защитила винодельню
Прокуратуре не удалось аннулировать разрешения на строительство «Шато де талю».
Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить заявление заместителя прокурора края, требовавшего признать недействительными разрешения на строительство винодельни фирмой «Шато де талю».
«Шато де талю» основана в 2005 г., специализируется на выращивании винограда сортов каберне, совиньон, мерло, шардоне и др. Общая площадь виноградников — 101 га, указано на сайте компании.
Предприятие на 99%, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Ольге Ткачевой, супруге бывшего губернатора Краснодарского края и
Спорные разрешения на строительство выданы в марте 2018 г. Прокурор счел, что отсутствие экологической экспертизы и, как следствие, недействительные разрешения нарушают интересы неопределенного круга лиц. Администрация Геленджика доказывала: при выдаче разрешений учтены позиция судов по данному вопросу, а также разъяснения органов, уполномоченных на проведение экологической экспертизы.
Однако проведенная в марте 2019 г. судебная экспертиза пришла к выводу, что «Шато де Талю» выполнила компенсационные мероприятия по охране воздуха, по работе с отходами, а также по охране водных объектов. Нарушений экологических требований не найдено, размещение завода во второй зоне
«Шато де талю» подала встречный иск о признании права собственности на уже построенные объекты — здание предприятия, весовую, гараж, котельную и т. д., суд после проведения экспертизы его удовлетворил. Он счел, что объекты не навредят природным ресурсам и санитарному состоянию
Но в 2013 г. были приняты поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», после чего обязательная государственная экологическая экспертиза была отменена, уточнял представитель управления архитектуры и градостроительства администрации.
Екатерина Бурлакова