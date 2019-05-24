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14:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Ядерный центр в Сарове закупит иконы и панно на 2,3 млн рублей

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) объявил запрос котировок на поставку икон, панно и сувенирных пакетов с эмблемой центра.

Источник: РИА "Новости"

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

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В конкурсной документации говорится, что РФЯЦ-ВНИИЭФ требуется 76 малых икон с изображением Серафима Саровского со стразами, 45 небольших складных икон с изображением того же святого, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 66 панно Саровской пустыни двух типов, триптих с иконами и изображением пустыни и 188 пакетов с эмблемой ядерного центра.

Заявки на конкурс принимаются до 30 мая, победителей определят 19 июня. К участию допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Поставить иконы необходимо в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Анастасия Еремина

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