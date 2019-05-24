14:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Ядерный центр в Сарове закупит иконы и панно на 2,3 млн рублей
ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.
В конкурсной документации говорится, что
Заявки на конкурс принимаются до 30 мая, победителей определят 19 июня. К участию допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Поставить иконы необходимо в течение 20 дней с момента заключения контракта.
Анастасия Еремина