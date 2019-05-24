11:30 (мск), источник: ТАСС
Певица, что рисует дождь. Чем российская эстрада обязана Анжелике Варум
Александр Морсин — о самой хрупкой и невесомой
Когда редакторы развлекательных телепрограмм хотят напомнить, с чего начинала Анжелика Варум, они вынимают из архивов клип на песню «Человек-свисток» 1992 года. В нем 23-летняя попрыгунья в подтяжках, больших очках и фуражке передразнивает инспектора ДПС (Игоря Угольникова), тщетно пытавшегося управлять всеми людскими потоками сразу: и на дороге, и в родной коммуналке, и в стране в целом. «Но не жалеет он ни о чем, он лихо слеплен родным «совком», — описывает певица то ли михалковского Дядю Степу, то ли приговского Милицанера, то ли вовсе будущего «самого честного сотрудника ГИБДД» из «Нашей Russia». Под конец он натурально сходит с ума и видит себя в каждой из трех линз светофора. «Так грустно, что хочется курить», — резюмирует каждый куплет Варум, превращая безумный фарс в экзистенциальную драму.
«Человек-свисток», словно по сценарию, каждый раз вводит певицу в краску и заставляет оправдываться: время, мол, было такое. Будь редакторы чуть любопытнее и смелее, они бы обнаружили казусы совсем иного порядка: бытовой мистицизм в видеозарисовке «Барабашка», нудистский пляж — в «Вавилоне» и мыльные пузыри на елках в «Полуночном ковбое».
Однако самый яркий бриллиант ранней Варум — труднообъяснимый
«Плод тропического манго жму в гранёный я стакан!» — раз за разом повторяет Варум, сидящая, надо полагать, под кокосом, точнее, под тремя. До «Чапаева и Пустоты» Виктора Пелевина оставалось еще пять лет, и, кажется, никто в стране не мог тогда похвастаться таким воображением.
Проще всего увидеть в этом причуды едва оперившейся артистки и постсоветский китч, если бы не одно «но». Следующие тридцать лет показали достаточно внятно: это была собственная хартия вольностей Варум, от которой она не отказалась до сих пор.
Мария (настоящее имя певицы) Варум родилась во Львове в семье советского композитора и аранжировщика Юрия Варума и театрального режиссера Галины Шаповаловой. Переехав в Москву, вчерашняя школьница попробовала стать профессиональной актрисой, но поступить в театральный институт, знаменитую «Щуку», ей не удалось. Имея домашнее музыкальное образование, Варум решила, что это знак: нужно петь. Отец, не понаслышке знавший, сколько сил отнимает сцена, был резко против, но все же взял дочь к себе на студию. Вскоре Мария стала
Альбом «Good bye, мой мальчик» содержал десять историй беззащитной мальвины, которые одновременно подкупали босяцкими мотивами «Комбинации» и нравами провинциального кабака и вместе с тем заводили в тупик высоким «штилем». Песни Варума на стихи актера «Современника» и поэта Кирилла Крастошевского были полны гипнотического минора, холодных дождей, «усталости сердца» и неминуемых расставаний. Они работали в том же эмоциональном регистре, что и жалобная мольба «Ласкового мая»: тот же детдомовский надрыв про несправедливость судьбы и жестокость мира, только с бантами и рюшами.
Вместо него был странный словарь, непонятный жизненный опыт и набор противоречивых типажей: непорочное дитя, без пяти минут невеста, обманутая жена, страстная разлучница, старая дева — кто?
Уже через год все изменилось. Альбом «Ля-ля-фа» связал разнородные элементы ипостасей Варум в крепкий узел и ввел на российскую эстраду новый узнаваемый образ воздушной
К тому времени уже был записан «Городок» — пронзительный шлягер со слезами на глазах, предугадавший скорое наступление эпохи «Старых песен о главном» и ностальгии как главного творческого метода. «Вернуться» захотели решительно все, включая тех, кто не покидал родину и ничего не терял. «Городок» при этом не был лоснящимся и примирительным ретро; он скорее походил на оммаж «Городу золотому» Хвостенко и БГ, наивному детскому раю и потерянному ощущению дома как такового. Когда дуэт телекомиков Ильи Олейникова и Юрия Стоянова поставил «Городок» завершающей темой одноименной передачи, памятник российским поискам утраченного времени был завершен.
Тогда же сложился художественный миф Варум как артистки и недостижимый идеал как кумира: ажурная лирика, осиная талия, робкий вокал и мягкие переливы мелодий. «Платочки белые, глаза печальные» — можно сказать и так. Главные конкурентки Варум из числа «новых лиц» тех лет — Татьяна Овсиенко, Алена Апина и Татьяна Буланова — играли куда более прямолинейную музыку и озвучивали горькую женскую долю. Варум выбирала полутона и подсвечивала нюансы.
«Расставанье впереди — печальных глаз не отводи», — предупреждала Варум и себя, и слушательниц.
Супружеский и творческий союз Варум с Леонидом Агутиным кардинально изменил репертуар певицы и ожидаемо добавил ее музыке латиноамериканских мелодий и искрящейся романтики. На контрасте с «босоногим мальчиком» восковой силуэт Варум воспринимался еще более утрированно, если не карикатурно: сатиновые платья, худоба кокаинетки, кружева, перчатки выше локтя и бабочки в животе. «Королева», — спел тогда Агутин и был прав. В следующие десять лет, вплоть до конца 2000-х, он был основным автором Варум, подарив ей «Все в твоих руках» и «Февраль». Признанные самой красивой парой отечественного
В 2010-х у певицы, по ее словам, начался «третий виток в карьере». Она вновь сменила пул авторов и ушла в новую для себя манеру исполнения — с мощным акцентированным вокалом, будто компенсирующим десятилетия приглушенного пения. Три года назад Варум выпустила диск «Женщина шла» на музыку Игоря Крутого, выступив автором большинства текстов песен. На нем от знакомой певицы не осталось и следа: вместо слабого голоса раскаты небесной чистоты Анны Герман, вместо «Очаровашки» — «Мадемуазель Хайд», вместо испанской гитары — американский рояль.
Злопыхатели, отказывающие Варум в статусе настоящей певицы, вероятно, будут удивлены, узнав, что на ее место миниатюрной артистки с повадками колибри в современной России так никто и не пришел. Сначала образовавшуюся нишу интеллигентной
При желании в ученицы Анжелики Варум можно записать даже Монеточку, новую звезду отечественной музыки с кукольным лицом и детским голосом. Природа их обаяния во многом схожа: мимолетный флирт между строк, деликатные метафоры, плавность жестов и погибельная слабость. Интересно, что исходные данные Монеточки тоже вызывают закономерные вопросы у критиков («нулевая энергетика», по версии Артемия Троицкого), а иногда и у коллег по цеху («отвратительный голос», по мнению Земфиры). Что не мешает ей завоевывать аудиторию Первого канала в хорошо известном всем образе