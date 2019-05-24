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14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вдова из Австралии отправилась в кругосветное путешествие с картонной фигурой мужа

Она осуществила их давнюю мечту.

Австралийка Мишель Бурк в 2016 году овдовела. Ее супруг Пол умер от меланомы в возрасте 61 года. Перед смертью он предложил Мишель осуществить их давнюю мечту и отправиться в кругосветное путешествие.

Через год после его смерти женщина так и сделала, захватив с собой картонную фигуру почившего мужа в полный рост. Это была фотография 34-летнего Пола в день их свадьбы.

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Вместе с картонным Полом Мишель отправилась в США, Великобританию, Францию, Италию, Сингапур и другие страны мира. Чтобы запечатлеть эти моменты, вдова фотографировалась с фигурой покойного мужа на фоне самых известных достопримечательностей, включая Большой Каньон, Эйфелеву башню, Букингемский дворец и Стоунхендж.

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Бурк не собирается останавливаться и продолжает путешествовать с картонным Полом. Кроме того, она уже издала книгу с рассказами о своих путешествиях и большим количеством фото. А все деньги от ее продажи женщина передает в фонд, помогающий людям с меланомой.

Екатерина Гура

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